Astrotarocchi 29 Marzo 2024 di Cristina Olmi

Ariete le eventuali lotte stanno per finire, c’e’ una svolta decisiva e piuttosto rapida alle vostre questioni in sospeso, la speranza che il vostro sogno si realizzi, verra’ esaudito quindi intanto andate avanti, ci sono notizie in arrivo

Toro voi state cambiando la direzione alle vostre faccende, e fate bene ad essere morbidi, a non ostacolare nulla di quello che arriva perche’ e’ proprio questo che vi portera’ ad ottenere cio’ che vorrete, i progressi quindi non ascoltate nulla, andate dritti come treni, e i risultati arriveranno

Gemelli arrivano buone notizie e piacevoli sorprese insistono nel dire che arriva l’amore, che cambia decisamente le carte in tavola, e vi porta con la testa sulle nuvole, e’ il caso di rimanere con i piedi a terra e osservare quello che accade, i prossimi giorni sono di relax

Cancro siete abbastanza provate per come stanno andando un po’ le cose, nonostante questo siete in continuo movimento con la testa per trovare anche altre strade percorribili, tranquille che le troverete, per ora provate almeno un giorno a staccare la spina

Leone Buone energie e ottimi risultati sul lavoro, ci saranno una serie di eventi positivi che vi infonderanno si coraggio ma anche una bella vena di ottimismo. Qualche decisione da prendere, sempre inerente ai soldi o alle entrate vi renderanno comunque attenta ai passi da compiere. Le prossime giornate sono tranquille

Vergine la parola chiave e’ sorpresa, ci possono essere incontri improvvisi con persone che non vedete da tempo, notizie molto positive che vi lasceranno sorprese, ma sara’ veramente tutto all’insegna del buon umore dell’allegria e dell’affetto, la giornata e’ buona

Bilancia Circoleranno buone energie ma ci saranno piccole discussioni che porteranno ad una maggiore presa di coscienza e accordo tra le parti, dopo un piccolo crollo il rapporto con chiunque esso sia ne uscirà fortificato.

Scorpione di nuovo le stelle a comandare e direi che qui portano chiarezza, progressi miglioramenti rinnovamenti dei rapporti, quasi come se lo voleste trasformare in altro e non e’ improbabile anche la realizzazione di qualche vostro sogno, un buon momento per voi

Sagittario spostare le idee o le situazioni verso posti diversi a volte e’ l’unica soluzione possibile e proprio questa intuizione che avrete nei prossimi tempi risolvera’ la vostra pena, se una pena avete nel cuore, per ora lasciate scorrere i pensieri cosi come vengono e la soluzione arriva da se’

Capricorno gli ostacoli stanno per essere sormontati e lasciati alle spalle ora c’e’ bisogno di fermarvi e riposare, riordinare le idee e respirare, il resto nei prossimi giorni arrivera’, si risolve una questione legale per chi ne ha in corso

Acquario in famiglia si cerca la serenita’ e la tranquillita’, e si trova veramente il fulcro della pace ed e’ li che dovreste trascorrere i prossimi giorni per ricaricare le pile, in ogni caso le giornate saranno tranquille

Pesci le cose che non si sanno, a breve verranno fuori e solo dopo potrete regolarvi come meglio credete per ora lasciate scorrere i giorni e cercate di riposare, le battaglie qualche giorno possono anche aspettare



Buona giornata a tutti ❤ Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger ❤