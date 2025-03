Violenza sulle donne e stalking: a Roma l’evento Artemisia

Martedì 18 marzo 2025, alle ore 11, presso la Sala Giulio Cesare dell’Università Guglielmo Marconi, sita in Roma, via Vittoria Colonna, 11, si terrà la Conferenza Stampa promossa ed organizzata da Maria Grazia Cucinotta e Mariastella Giorlandino, in merito al femminicidio, lo stalking, il patriarcato, il body shaming ed ogni forma di violenza contro le donne. E’ stato scelto di realizzare l’iniziativa a ridosso della Festa del Papà, per invitare a riflettere sul ruolo maschile nella Società odierna. “Ancora oggi le donne vittime di femminicidio, stalking e altre forme di violenza fisica e psicologica, come il body shaming, non ricevono l’ascolto adeguato. Questo problema si manifesta in modo particolarmente marcato all’interno del sistema giudiziario. È fondamentale, quindi, non solo avviare percorsi di formazione ed educazione specifici nelle scuole, ma anche adottare un approccio più attento e rigoroso nella tutela delle donne, dei bambini e di chiunque viva situazioni di coercizione e di umiliazione. Tali condizioni determinano conseguenze profonde sia sulla vita personale che su quella professionale”. Mariastella Giorlandino Oggi più che mai è fondamentale affrontare i temi del femminicidio, dello stalking, del patriarcato e di tutte le forme di violenza fisica e psicologica contro le donne, inclusi la diffamazione e il body shaming, esaminando tali fenomeni dal punto di vista culturale e legale, con un’attenzione particolare alle lacune e all’insufficienza delle informazioni messe a disposizione dei cittadini. Occorre trasmettere messaggi chiari ed individuare sistemi davvero risolutivi per educare all’onestà, alla lealtà, al rispetto dell’etica e della legalità, principi ancora oggi assai trascurati e molto raramente applicati. Il prossimo 18 marzo, Maria Grazia Cucinotta e Mariastella Giorlandino, impegnate da anni nella battaglia a supporto delle donne, unitamente a Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Simona Renata Baldassarre – Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Regione Lazio il Magistrato Fernanda Fraioli per gli approfondimenti di carattere giuridico, e Giovanni Carnovale – Consiglio OMCeO Roma e collaboratore AIFA, attendono giornalisti ed esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni per affrontare in modo accurato ed autorevole i temi in oggetto. Sarà inoltre presentata una nota sul fenomeno dello stalking, redatta dal Magistrato Solveig Cogliani. Si parlerà dei soprusi che ancora tante donne subiscono e che procurano drammi, sofferenza emotiva e cicatrici indelebili, e dell’importanza dell’avvio di un’azione sinergica, affinché, attraverso la collaborazione di tutti, si possano individuare nuovi efficaci sistemi per un’adeguata tutela di tutte le donne. È prevista la testimonianza di Daniela Bertoneri, madre di Michelle Maria Causo, commovente esempio di forza e coraggio. Mariastella Giorlandino, Presidente della Fondazione Artemisia, e Maria Grazia Cucinotta, Presidente dell’Associazione Vite senza paura onlus, hanno voluto organizzare questa conferenza in occasione della Festa del Papà per sensibilizzare l’opinione pubblica sul vero significato del ruolo del Papà e, più in generale, della figura maschile nella nostra Società, volendo risvegliare il senso civico, ricominciando dal rispetto del prossimo e della collettività.