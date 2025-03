Multe stradali: quali Comuni italiani hanno guadagnato di più nel 2024?

Le multe stradali sono una risorsa importante per i comuni italiani: quali sono quelli che hanno guadagnato di più nel 2024

Nel 2024, i Comuni italiani hanno registrato un incasso straordinario di 1,7 miliardi di euro dalle multe stradali. Questo dato segna un incremento significativo, con un aumento del 10% rispetto al 2023, quando gli incassi si erano fermati a poco più di 1,5 miliardi di euro. Ma quali sono le città che hanno contribuito maggiormente a questo bilancio? Scopriamolo insieme.

I Comuni che hanno incassato più “profitti” dalle multe

Secondo un’indagine condotta da Facile.it e basata sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, Milano si trova al primo posto nella classifica dei comuni italiani con i maggiori proventi derivanti dalle sanzioni stradali.

Con oltre 204 milioni di euro incassati nel 2024, la capitale lombarda guida la graduatoria, seguita da Roma con 145,8 milioni di euro. A completare il podio ci sono Firenze con 61,6 milioni di euro e Torino con poco meno di 61,2 milioni di euro.

Queste città, insieme ad altre come Napoli e Genova, hanno contribuito a una parte considerevole dell’incasso nazionale, con i primi dieci comuni della lista che, nel loro complesso, hanno dichiarato quasi 650 milioni di euro provenienti dalle multe stradali. Un terzo del totale, insomma, è stato generato da queste città.

La multa pro capite: una prospettiva interessante

Ma cosa succede se analizziamo il dato non solo in termini di incassi totali, ma anche in relazione al numero di abitanti di ciascun comune? In questo caso, il primato se lo aggiudica Siena, che nel 2024 ha raggiunto un valore di 171,5 euro per ogni abitante, grazie alle multe stradali.

Al secondo posto troviamo Firenze con un valore di 170 euro per residente, mentre Milano, pur essendo la città con l’incasso più alto in assoluto, registra 149,10 euro pro capite. Le prime posizioni in questa classifica dimostrano come, anche se le grandi città possono contare su un volume maggiore di automobilisti e quindi multe, i piccoli centri non sono da meno.

Infatti, Padova, con 111,30 euro per abitante, e Verona, con 92,40 euro, completano la top five. Va comunque sottolineato che non tutte le multe sono comminate a residenti: in molte località turistiche o con una forte presenza di pendolari, il contributo di chi non è abitante del comune può influire in modo significativo sul dato finale.

Le piccole realtà: un incasso sorprendente

Se pensiamo ai piccoli Comuni, potremmo immaginare che le multe non generino cifre elevate. Tuttavia, i dati sono sorprendenti. Tra i comuni con meno di 1.000 abitanti, Carrodano, in provincia di La Spezia, spicca per l’incasso di oltre 807 mila euro nel 2024, nonostante una popolazione di soli 465 abitanti.

Al secondo posto c’è Colle Santa Lucia (346 abitanti), in provincia di Belluno, con un incasso di oltre 671.000 euro, seguito da Poggio San Lorenzo (547 abitanti) che ha registrato circa 397.000 euro di multe. In questo caso, i numeri sono impressionanti, e confermano come anche i Comuni più piccoli possano beneficiare di un flusso consistente di sanzioni, probabilmente legato alla presenza di turisti o di passaggi frequenti di veicoli.

Multe, risorsa significativa per le amministrazioni locali

Il fenomeno delle multe stradali in Italia è tanto variegato quanto affascinante. Se da un lato le grandi città come Milano, Roma e Firenze dominano in termini di incassi totali, dall’altro i piccoli Comuni sorprendono con una forte incidenza delle sanzioni per abitante. Questo dato suggerisce che, indipendentemente dalle dimensioni demografiche, le multe rappresentano una risorsa significativa per le amministrazioni locali, e non sempre in modo trasparente evidente.

Forse vale la pena riflettere: qual è il vero impatto di queste sanzioni sui bilanci dei Comuni? E come influiscono, concretamente, sulle tasche dei cittadini? Dati come questi offrono sicuramente spunti interessanti per una discussione più ampia sulle politiche urbane e sulle scelte di mobilità nelle nostre città.