Sciopero dei treni: tre giorni di “passione”, orari e cosa accadrà

Sciopero dei treni, arriva una nuova stangata per tutti gli italiani: ecco i giorni e le fasce orarie in cui vi saranno disagi

Un altro sciopero dei treni sta per creare disagi ai pendolari italiani, anche se in modo meno grave rispetto a quanto inizialmente previsto. Infatti, lo sciopero di 24 ore indetto per il 18 e 19 marzo 2025 è stato rinviato, ma resta in piedi quello di 8 ore che interesserà la giornata del 19 marzo, con una pausa nei trasporti che rischia di compromettere i piani di viaggio di molti. Ma cosa significa esattamente questo sciopero, chi ne è coinvolto e come prepararsi a evitare i disagi? Cerchiamo di fare chiarezza.

Lo sciopero di 24 ore rinviato: ma non tutto è stato annullato

Inizialmente, il sindacato Usb aveva indetto uno sciopero generale dei ferrovieri per 24 ore, previsto per il 18 e 19 marzo. Tuttavia, pochi giorni prima dell’inizio della protesta, arriva la notizia del rinvio.

La motivazione, chiaramente spiegata dallo stesso sindacato, non riguarda una decisione imposta da altre autorità, come la commissione di garanzia sullo sciopero, ma una valutazione interna più ampia, legata alla necessità di una “maggior chiarezza” nelle rivendicazioni sindacali.

Le piattaforme contrattuali per il miglioramento delle condizioni di lavoro, insieme ad altre richieste di carattere politico e sociale, saranno discusse in una nuova data, ancora da definire. Nonostante questo rinvio, i disagi per i pendolari non sono stati del tutto evitati: resta infatti in programma uno sciopero di 8 ore indetto da altre sigle sindacali, Fast-Confsal, OrsaFerrovie e Ugl Ferrovieri, per il giorno successivo, il 19 marzo.

Lo sciopero di 8 ore: orari, fasce di garanzia e impatti

Lo sciopero di 8 ore coinvolgerà i servizi di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, e avrà un impatto significativo su treni regionali, ma anche su alcune tratte di lunga percorrenza. Il blocco del servizio sarà attivo dalle 9:01 alle 17:59 di mercoledì 19 marzo 2025.

Tuttavia, per cercare di ridurre al minimo i disagi, sono previste due fasce di garanzia durante le quali i treni regionali circoleranno normalmente: la prima fascia sarà dalle 6:00 alle 9:00, e la seconda dalle 18:00 alle 21:00. Per i viaggiatori che devono spostarsi durante la giornata dello sciopero, sarà fondamentale controllare la situazione tramite i canali ufficiali di Trenitalia e Trenord, come i rispettivi siti web e le app, per aggiornamenti in tempo reale.

In aggiunta, nonostante il blocco parziale, alcune linee nazionali di lunga percorrenza dovrebbero comunque essere garantite, ma sempre all’interno dei limiti stabiliti dalle fasce di garanzia. Pertanto, chi ha in programma viaggi lunghi il 19 marzo è invitato a verificare con attenzione i propri orari di partenza e arrivo.

Le motivazioni alla base della protesta

Come spesso accade con gli scioperi, le motivazioni sono legate a questioni di carattere lavorativo, ma anche di maggiore attenzione alle esigenze dei pendolari. Per Usb, infatti, il rinvio della protesta a una data successiva nasce dalla necessità di lavorare su richieste più chiare e precise che riguardano le condizioni di lavoro del personale ferroviario.

Ma le sigle come Fast-Orsa-Ugl hanno confermato la loro posizione e intendono portare avanti la protesta per sensibilizzare sull’importanza di migliorare il servizio ferroviario e le condizioni di chi lavora quotidianamente sui treni. Questi scioperi non sono solo una risposta a disagi interni, ma vogliono anche sollecitare le autorità competenti a prendere in considerazione le problematiche strutturali che affliggono il settore, spesso con un impatto diretto sulla qualità del servizio percepito dai cittadini.

Le difficoltà legate alla gestione della rete ferroviaria, insieme ai continui ritardi e malfunzionamenti, sono sempre più frequenti nei discorsi tra lavoratori e sindacati. Ecco perché anche una protesta di 8 ore ha un valore simbolico molto forte.

Concludendo, nonostante la riduzione dell’impatto con la cancellazione dello sciopero di 24 ore, i disagi non sono ancora da escludere del tutto. Si raccomanda dunque a tutti i viaggiatori di pianificare i propri spostamenti con anticipo, monitorando le informazioni ufficiali dei gestori ferroviari.

In un contesto come quello attuale, dove le condizioni di lavoro e di servizio sono in discussione, è chiaro che il trasporto pubblico ha ancora molto su cui riflettere per soddisfare pienamente le esigenze della cittadinanza.