Vinitaly 2024: L’attenzione dell’Arma dei Carabinieri al comparto Agroalimentare

Il convegno, tenutosi presso una gremita sala Rossini del Centro Congressi Arena e moderato dall’avv. Danilo Riponti di A.I.V.V., ha visto introdurre i lavori dal Generale C.A. Andrea Rispoli, Comandante del CUFA. Il Generale ha inizialmente illustrato la specialità dell’Arma nel comparto agroalimentare precisando che si tratta di un settore la cui tutela è sempre stata considerata con grande attenzione dai Carabinieri visto che rappresenta un asset strategico nonché fattore preminente di crescita del PIL nazionale.

I FENOMENI CRIMINALI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE CON PARTICOLARE INTERESSE PER QUELLA DEL VINO

In questo quadro di grande interesse economico, tutta la filiera, in particolare quella del vino, diventa elemento di grande attrazione, oggi, ancor più del passato, da parte delle organizzazioni criminali, che con i loro comportamenti illeciti, quali l’evasione fiscale, l’appropriazione indebita, il caporalato, l’illecita percezione di fondi comunitari, l’illecita gestione dei rifiuti e la contraffazione alimentare, sono capaci di inserirsi in un sistema che, invece, rappresenta un’eccellenza mondiale di impareggiabile valore.

E’ per questo che l’Arma dei Carabinieri, attraverso la sua articolazione territoriale e di specialità, in particolare con i Reparti alle dipendenze del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFA), quali il Comando per la Tutela Agroalimentare, il Comando per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica, il Comando per la Tutela della Biodiversità ed il Comando per la Tutela Forestale e dei Parchi, è ogni giorno impegnata per contrastare l’effetto criminogeno delle associazioni per delinquere ma anche per identificare ed impedire che i fenomeni di indebita percezione dei fondi comunitari, di slealtà commerciale e di contraffazione dei marchi tutelati (Denominazioni di Origine), possano protrarsi nel tempo.

Uno dei settori che maggiormente risente di queste problematiche è quello del vino, non solo in termini di volume d’affari, visti gli elevati livelli di esportazione del prodotto, ma anche in relazione all’incidenza del numero degli addetti rispetto al livello occupazionale generale. Con i suoi 42.5 milioni di ettolitri del 2023 (fonte Istat) è il settore trainante del pianeta agroalimentare, e per questo motivo è anche il primo ad essere soggetto a contraffazioni e violazioni di ogni tipo.