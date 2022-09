Astrotarocchi 26 settembre 2022 a cura di Cristina Olmi



🔴Ariete Per ottenere soddisfazione, gratificazioni e belle emozioni bisogna attraversare un momento di sopportazione e di sacrifici ma nei prossimi tempi arrivera’ un bel periodo. Abbiate pazienza

🟠Toro siete in fase di studio e di grande concentrazione state pianificando alcune questioni lavorative, e a come realizzare i vostri progetti, fate bene, otterrete, qualunque sia il vostro obiettivo ottimi risultati

🔴Gemelli attenzione ai sbalzi d’umore e a quello che potete perdere in generale per superficialita’, potrebbero essere cose d’importanti, lasciare andare i pensieri che vi tormentano e andate oltre

🟠Cancro la vostra serenita’ e’ molto dipesa dalla ciclicita’ delle cose che accadono, ma se di questi cicli non vi piacciono, e’ vostra precisa responsabilita’ eliminarne la causa e andare oltre

🔴Leone c’e’ tanta confusione e piccoli fastidi passeggeri ma che non si debbono sottovalutare c’e’ anche una soluzione e si fa subito chiarezza, c’e’ un successo in arrivo per voi

🟠Vergine si chiude per sempre una fase della vita molto pesante ma che molto vi ha insegnato, ci sono notizie che vi aiuteranno a cambiare strada a breve e ricominciare da capo tutto ma in maniera piu’ leggera, avete l’esperienza dalla vostra parte

🔴Bilancia per voi ci sono cose importanti che volete risolvere e state ad osservare quello che accade, a volte si debbono lasciare andare le cose cosi come vanno, non sempre c’e’ dato di capire tutto e subito

🟠Scorpione se ci sono problemi in casa, o con la famiglia state tranquilli che si risolveranno al meglio e siete ben protetti, quindi non abbiate paura d’affrontare le sfida, sono li proprio per mettervi alla prova. Le supererete

🔴Sagittario avete nel cuore un candore che poche volte si riesce a vedere e un sentimento molto forte per qualcuno che vi fa ritornare giovani nel tempo, nulla si perde per sempre finche’ l’avremo nella memoria

🟠Capricorno qualunque cosa pesante a breve si mette apposto e vi rendera’ proprio come volete, stabili e senza alcuna paura prima c’arriverete prima vi metterete tranquilli

🔴Acquario oggi super energia per recuperare momenti che vi siete un po’ persi ci possono essere contatti da amici e conoscenti e anche uscite, una giornata al top

🟠Pesci vi state avviando con ancora qualche insidia verso delle scelte importanti che riguardano il lavoro e settori molto importanti della vostra vita, farete le scelte giuste



Buona giornata ❤

