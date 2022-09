Elezioni politiche: Fratelli d’Italia primo partito, la maggioranza al centrodestra

Elezioni politiche: “L’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo”. A dirlo la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando all’hotel Parco dei Principi, sede del comitato elettorale del partito. “Mi pare si possa dire che dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia” ha dichiarato. “Gli italiani potranno avere finalmente un governo che esce dalla loro indicazione alle urne. Sono ancora rammaricata per i dati sull’astensione” ha aggiunto precisando che “la sfida è far tornare a credere e fidarsi delle istituzioni”.

“Se saremo chiamati a governare lo faremo per tutti gli italiani, cercando di unire non dividere” ha sottolineato ringraziando “Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Maurizio Lupi e tutta la coalizione di centrodestra. Tutti abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo”. La situazione in cui versa l’Italia “credo sia particolarmente complessa e richiede il contributo di tutti” ha proseguito.

Un lungo applauso, i cori e le note di Rino Gaetano hanno salutato l’intervento di Giorgia Meloni sul palco. Al suo ingresso in sala la presidente è stata accolta dagli applausi dei militanti e dello staff del partito, mentre dagli altoparlanti partiva “Ma il cielo è sempre più blu”. Dopo IL breve intervento, Meloni ha salutato i presenti in sala esponendo uno striscione con scritto “grazie Italia” e dando appuntamento a una nuova conferenza stampa, domani, per commentare nel dettaglio il risultato elettorale. A chiudere la serata è stata infine la canzone “A mano a mano” dello stesso Rino Gaetano.

