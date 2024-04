Astrotarocchi 17 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 17 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci potrebbero essere delle indecisioni o incomprensioni con qualcuno, attenzione a non creare malintesi, e sopratutto non tenete il muso e chiarite subito, meglio non trascinare dietro risentimenti e fastidi, in giornata vanno tenute a bada le parole

Toro arrivano notizie messaggi riguardanti qualche piccolo guadagno inatteso, e questo va bene, attenzione a qualcuno che vuole intromettersi nelle vostre faccende, e’ il caso che teniate lontano chiunque voglia dire la sua a tutti i costi, arrivano anche notizie di qualcuno che vi ha a cuore, giornata faticosa

Gemelli con un’inaspettata svolta si risolve all’improvviso qualcosa e comincerete ad attirare cio’ che pensate quindi se il pensiero tende al negativo, invertite subito la rotta, e le questioni irrisolte inizieranno a girare meglio, la giornata e’ tranquilla

Cancro arriva una telefonata a sorpresa per chi cerca lavoro, potrebbe essere la telefonata giusta, se cosi non e’, e’ una telefonata per voi, comunque importante, e si chiariscono anche alcune questioni, la giornata e’ interessante

Leone la sopportazione non e’ il vostro forte, ma pare che in questi giorni sia proprio la nota dominante, fate buon viso a cattivo gioco, dura pochi giorni, armatevi di pazienza e tutto scorrera’ senza grandi problemi ci sono notizie in arrivo

Vergine arrivano dei profitti inaspettati per qualcosa fatto nel passato e che da’ i suoi riscontri in questo modo si risolve qualche altra faccenda che pesa, ma che finalmente vi togliete di torno, la giornata e’ positiva

Bilancia nuovi inizi che pesano molto a livello di fastidi, ahime’ e’ il dazio da pagare ma vale la pena, piccoli fastidi per grandi risultati che avrete comunque, arrivano notizie di qualcuno che a voi tiene molto, potrebbe essere un parente, la giornata va tranquilla

Scorpione arriva un invito molto simpatico da parte di qualcuno che proprio non ci pensate, vale la pena accettare sara’ un momento davvero piacevole per voi e un ottima compagnia, tenete a bada le ” rispostacce ” che sono simpatiche per voi, ma possono inavvertitamente ferire

Sagittario desiderate un chiarimento con qualcuno, ma essendo pratici nel frattempo ne realizzerete di vostri e anche molto importanti, ovviamente terrete per voi i risultati, non e’ il momento di mostrare al mondo nulla, lo sapete gia’ quanto valete, quindi in silenzio lavorate e realizzate, la giornata e’ buona

Capricorno si cambia direzione e finalmente alle spalle resta la confusione e piccoli fastidi ora potete procedere a passo spedito verso la realizzazione delle vostre cose, le pietre le incontrerete sempre come tutti, costruiteci i castelli invece di tirarle indietro, la giornata e’ buona

Acquario la giornata si presenta ” frizzantina ” e quindi corri di qua e di la’, si rischia di dimenticare qualcosa, e’ bene per la giornata di oggi un promemoria, la prima voce ” ricordati di volerti bene ” perche’ non lo state facendo troppo, e comunque la giornata e’ buona

Pesci c’e’ un forte bisogno di riposare e di riprendere ritmi meno pesanti, tutto ha un limite, anche il fare e fare, una giornata pensate, quando potete ovviamente, anche solo a voi stessi, non succede nulla se lo fate e ricaricate un po’ le energie, la giornata e’ buona comunque



Buona giornata



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹