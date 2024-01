Venezia, all’asta gli arredi del Palazzo Volpi sul Canal Grande

(Adnkronos) – Il 28 febbraio la casa d'aste Sotheby's a Parigi offrirà la collezione del conte Giovanni Volpi di Misurata, 85 anni, proveniente dal famoso Palazzo Volpi affacciato sul Canal Grande a Venezia. Questo gioiello architettonico fu costruito all'inizio del XVI secolo in stile rinascimentale, periodo in cui si dice che lo stesso Michelangelo venisse ad ammirare i suoi affreschi. Il palazzo, acquistato nel 1917, è stato lo scenario ideale per una saga veneziana che ha visto il conte Giuseppe Volpi di Misurata (1877-1947), fondatore della celebre Mostra del Cinema di Venezia e padre di Giovanni, ospitare l'alta società del suo tempo e combinare elegantemente arte e glamour in un ambiente sfarzoso che sarà messo in vendita. Il contenuto di Palazzo Volpi andrà per la prima volta all'asta presentando oltre 200 lotti. L'insieme è costituito dai mobili e dagli oggetti d'arte che arredavano le sale del piano nobile: dal portego (tipica sala di ricevimento veneziana) alla sala da ballo e al salone della musica. Poltrone veneziane in legno dorato, grandi consolle romane, consolle con decorazioni giapponesi, sopraporta nello stile di Jacopo Sansovino, divani "Wagner" e panche settecentesche che hanno visto passare le più grandi star di Hollywood, e naturalmente specchi veneziani. Anche la sala giochi avrà un posto d'onore, con i suoi raffinati arredi disegnati da Jansen, creatori di alcune delle più sfolgoranti scenografie dell'epoca. "Palazzo Volpi è stato il cuore pulsante di Venezia per tutto il XX secolo. Tra le sue mura abbiamo condiviso molti momenti memorabili con la famiglia e gli amici. Nonostante la sua architettura cinquecentesca, l'edificio ci è sempre sembrato molto accogliente e ha fornito la cornice perfetta per la nostra collezione. Aprendo le porte di Palazzo Volpi al mondo e offrendo queste opere d'arte, ci auguriamo che una nuova generazione di collezionisti possa apprezzarne il gusto e la bellezza e custodirle come noi", afferma in una dichiarazione il conte Giovanni Volpi di Misurata con la contessa Dominique Rizzo. Mario Tavella, presidente di Sotheby's Francia e presidente di Sotheby's Europa, ha commentato: "Palazzo Volpi incarna la storia di Venezia nel XX secolo e testimonia la visione del suo patriarca, Giuseppe Volpi, e della sua famiglia, che hanno voluto coniugare la modernità con il prestigioso passato della Serenissima per non ridurla a una città museo. Ho avuto il piacere di incontrare suo figlio, il conte Giovanni Volpi, per la prima volta nel 1998, in occasione della vendita a Londra del contenuto del palazzo romano di famiglia. Mi colpì subito il carattere seducente e allo stesso tempo feroce di questo amante delle corse automobilistiche e talentuoso capitano d'industria. È un grande piacere essere nuovamente incaricato da questa prestigiosa famiglia della vendita di questa collezione quasi intatta, assemblata quasi un secolo fa". Il conte Giuseppe Volpi di Misurata, uomo d'affari, finanziere, industriale, diplomatico e ministro, politico e mecenate, era il veneziano per eccellenza. Voleva ripristinare la grandezza di Venezia e, nel 1917, lanciò la grande avventura del porto industriale di Marghera, incoraggiando al contempo eventi culturali e sociali. Nel 1929 assunse la presidenza della Biennale di Venezia e nel 1930 lanciò il primo Festival Internazionale di Musica, il Festival di Poesia, le Biennali di Teatro e Danza, prima di creare la Mostra del Cinema nel 1932 (quindici anni prima del Festival di Cannes). Il conte è stato anche ministro plenipotenziario fascista, governatore della Tripolitania italiana (1921-25), ministro delle finanze (1925-1928), primo procuratore di San Marco (1927-1947) e presidente di Confindustria (1934-1943). Venezia tornò a essere una città in festa, con Giuseppe Volpi come direttore d'orchestra e Palazzo Volpi come sfondo per gli eventi mondani che riunirono Joséphine Baker, re Fouad d'Egitto, Coco Chanel, Michèle Morgan e i coniugi Windsor. Dopo la morte dell'"ultimo doge" nel 1947, la vedova Nathalie, nota come Lily, madre di Giovanni, continuò a fare del palazzo una mecca della mondanità, ospitando feste sontuose che includevano Jean Cocteau, Cary Grant e Lauren Bacall, Andy Warhol e Maria Callas. Winston Churchill si sedette su un balcone per dipingere il Canal Grande. Arthur Rubinstein provava nel salone su un pianoforte prestato da La Fenice. Il jet set internazionale faceva a gara per essere invitato al "Ballo Volpi" organizzato ogni anno in occasione della Mostra del Cinema. Il figlio Giovanni, nato nel 1938, ha voluto perpetuare questa eredità nell'immenso palazzo di famiglia. Un palazzo simbolico, intriso di memoria, vetrina di questa dinastia veneziana che ha accolto tutta la "bella gente" internazionale nel corso del XX secolo. Il conte Giovanni Volpi di Misurata, appassionato di auto sportive, amico intimo di Fangio e fondatore della "Serenissima", una scuderia vicina alla Ferrari che ebbe il suo momento di gloria negli anni Sessanta, raccolse la fiaccola. A sua volta si occupò delle Coppe Volpi, che premiavano la migliore recitazione, e organizzò i festeggiamenti che accompagnavano la Mostra. Al "piano nobile" del palazzo di famiglia, star hollywoodiane come Paul Newman, Barbara Steele, Jack Nicholson e, più tardi, George Clooney, hanno incontrato teste coronate e numerosi personaggi della politica e della finanza sotto gli imponenti lampadari di Murano. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

