Quanto costa sposarsi in Italia

Secondo il Libro Bianco del Matrimonio , pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, il costo medio del matrimonio in Italia era di 23.970€ (dati aggiornati a gennaio 2020). Nel dettaglio:

Con l’estate quasi alle spalle, ci prepariamo ad accogliere l’autunno. Ma per gli amanti di questa calda e spensierata stagione, c’è ancora motivo per festeggiare: settembre è, insieme a giugno, il mese preferito dagli italiani per sposarsi . Secondo quanto rilevato da Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide, il 24.03% delle nozze 2022 degli iscritti si terrà proprio a settembre . Ma quanto sono disposti a spendere gli italiani per le proprie nozze? La pandemia da COVID-19 ha cambiato le cose? Lo scopriamo insieme a Matrimonio.com.

Secondo un sondaggio di Matrimonio.com a coppie con data di nozze 2021 e che ha ottenuto oltre 3500 risposte, le coppie hanno sempre avuto ben chiaro che non avrebbero mai rinunciato a celebrare il grande Sì come da sempre sognato, pertanto le cose non sono cambiate granché (ricordiamo comunque che il 2021 non è stato un anno di normalità e le varie limitazioni potrebbero aver inciso sul budget). Il 31% degli intervistati ha, infatti, speso tra i 15.000€ e i 25.000€ , dato in linea con quanto riportato dai dati pre-pandemia del Libro Bianco del Matrimonio . L’ 11% ha dichiarato di aver speso fino a 30.000€ . Inoltre, la maggioranza dei futuri sposi (59%) ha speso più o meno la cifra prevista, senza sorprese. Il 70% di loro ha dichiarato che la situazione attuale non ha avuto conseguenze sul budget complessivo del matrimonio.

1. Location e catering (100€-150€ a invitato)

Ildegli intervistati da Matrimonio.com dichiara di. Se si calcola che, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio , il numero medio di invitati ad un matrimonio in Italia è di 114,. Una cifra molto importante che sottolinea quanto sia fondamentale per i futuri sposi tenere monitorate le risposte dei propri ospiti attraverso, ad esempio, il sito web del matrimonio o l’invio di partecipazioni , in modo da evitare dei no-show e fornire alla location un numero definitivo il più veritiero possibile.

2. Fotografo (2.000€-3.000€)



Il fotografo è uno dei servizi più richiesti dalle coppie perché per gli sposi è di vitale importanza immortalare, in maniera professionale, il grande giorno. Per questo motivo, sempre secondo il sondaggio di Matrimonio.com, le coppie preferiscono non correre rischi e ben il 90% si affida ad un fotografo professionista. Il 31% spende tra i 2.000€ e i 3.000€; il 20% tra i 1.500€ e i 2.000€. Gli sposi non badano quindi a spese su questo servizio, uno dei più importanti nel giorno del matrimonio.

3. Abito da sposa (2.000€-3.000€)

Data la sua importanza, le future spose non sono disposte a scendere a compromessi in merito all’abito più importante e romantico della loro vita. Secondo quanto emerge dal sondaggio di Matrimonio.com, il 32% delle coppie dichiara di aver speso tra 2.000€ e 3.000€ per il proprio vestito da sposa. Il 18% delle spose arriva ad investire tra i 3.000€ e i 5.000€. Circa il 4% dichiara di aver addirittura speso più di 5.000€.

Chi si occupa del budget?

Per la stragrande maggioranza degli sposi (46%) di Matrimonio.com, il budget delle nozze è un tema esclusivo della coppia, che lo definisce e lo gestisce in totale autonomia. Solo nel 3% dei casi se ne occupano più persone (genitori, parenti o altro). Questi recenti dati confermano quanto riportato all’interno del Libro Bianco del Matrimonio, secondo il quale l’85% degli sposi italiani ha un ottimo controllo del budget e una conoscenza esatta delle spese che affronta, indipendentemente dalla fascia di reddito a cui appartiene.

Come finanziano le nozze le coppie?

La pausa forzata dalla pandemia di questi ultimi due anni e i rinvii di nozze che ha provocato, hanno permesso alle coppie di risparmiare e potersi concedere qualche piccolo extra non preventivato inizialmente. Ad ogni modo, sempre secondo il sondaggio di Matrimonio.com, gli sposi preferiscono non indebitarsi e contano sulle proprie risorse per organizzare il matrimonio. Ecco come gli sposi hanno finanziato le proprie nozze*:

Risparmi personali, da conto risparmio o conto corrente propri (53%)

Aiuto da parte di genitori e/o parenti (19%)

Regali degli invitati (48%)

Richiesta di un prestito (5%)

Quanto contribuiscono gli invitati?

Come visto in precedenza, il 48% degli sposi dichiara di coprire una parte del costo del matrimonio grazie ai regali degli invitati. Ma qual è la cifra ideale da donare agli sposi e come possono contribuire gli ospiti? Ci sono diversi fattori da prendere in considerazione come la relazione che lega l’invitato agli sposi, la tipologia di matrimonio (casual, tradizionale, molto elegante), se ci si presenta accompagnati o se sono previste spese extra (viaggi o alloggio) per partecipare, tanto per citarne alcuni. È possibile calcolare facilmente una cifra personalizzata grazie alla calcolatrice di Matrimonio.com, che prende in considerazione tutti questi elementi e aiuta nell’ardua decisione attraverso un semplice test. Dal canto loro, secondo un altro sondaggio di Matrimonio.com (lanciato a futuri sposi con data di nozze prevista fino al 2024 e che ha ottenuto circa 1400 risposte), le coppie, si aspettano di ricevere tra i 100€ e i 150€ (32.6%), il 26.8% dichiara che vorrebbe ricevere tra i 150€ e i 200€. Al 17.1% di loro piacerebbe ricevere la cifra che faccia sentire più a proprio agio gli invitati, senza sbilanciarsi.