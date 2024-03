Vasco Rossi raddoppia a Bibione, il 1mo giugno prova generale per i fan

(Adnkronos) – I concerti delle prove generali per il Vasco Live 2024, allo stadio comunale, diventano due a Bibione in provincia di Venezia. Oltre alla data zero di domenica 2 giugno – già sold out – la sera prima, sabato 1 giugno, è confermato il Soundcheck, la prova generale che il Blasco Fan Club regala a tutti i suoi iscritti. "La notizia di una doppia data per il live di Vasco aumenta esponenzialmente l’entusiasmo nella nostra località”, sostiene Flavio Maurutto, sindaco di San Michele al Tagliamento (Venezia). "Bibione sta lavorando con impegno già da parecchie settimane per prepararsi ad accogliere al meglio il Komandante con la sua imponente comitiva e, soprattutto, lo stuolo di fan che daranno vita ad uno dei weekend clou per la nostra estate 2024". Vasco Rossi è così pronto a fare ritorno negli stadi, con partenza ufficiale del tour da Milano il 7 giugno (7 sold out) per poi proseguire con i 4 appuntamenti di Bari, di cui 3 sold out. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)