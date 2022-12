Astrotarocchi 7 dicembre 2022

🧵Ariete finalmente arrivano i giusti riconoscimenti, ma anche inviti, corteggiatori, e le cose iniziano di nuovo a marciare del verso giusto, siete in una roccaforte, nulla vi tocca veramente piu’ di tanto, riprendete la marcia verso le vostre mete e finalmente senza troppi ostacoli

🪡Toro c’e’ una forte protezione su qualcuno a cui tenete e voi, proprio come coppia, quindi direi non vi preoccupate se vi sembra che nulla accada, l’universo ci sta pensando, possibile qualche chiamata inaspettata, e anche se non ci sara’ non vi preoccupate le cose si risolveranno

🧵Gemelli Ci sara’ un po’ di confusione ma passa veloce si fa chiarezza e torna a splendere la vostra bella energia che dovreste sfruttare per fare le cose che non riuscite a fare normalmente, o chiudere le cose in sospeso, comunque risulta essere una buona giornata

🪡Cancro C’e’ fortuna in tutti i settori importanti, ci sono grosse soddisfazioni in arrivo grazie alle fatiche che avete fatto per arrivarci, chi non ha lavoro e’ possibile che lo trovi, ma dovrete fare dei cambiamenti che un po’ in confusione vi ci manderanno, ma vi abituerete prestissimo, attenzione a non trascinare una relazione che non vi da’ soddisfazione

🧵Leone c’e’ un progetto che avete in mente che vorrete a tutti i costi vada a buon fine se usate l’astuzia e il silenzio con tutti appena vi sara’ possibile riuscirete a metterlo in pratica e lo realizzate pure, quindi non scalpitate, quando sara’ possibile lo capirete e vi muoverete, tutto al momento giusto al posto giusto

🪡Vergine fine definitiva di qualcosa e con un bel cambiamento di direzione arrivano buone notizie, anche molto importanti chiarimenti in amore e possibilita’ di risolvere problemi, con tanto di gioia e soddisfazione non e’ male come giornata

🧵Bilancia c’e’ stabilita’, prosperita’, benessere e felicita’ arriva la fortuna negli affari o comunque sarete soddisfatti delle entrate economiche l’attivita’ vostra o il lavoro andra’ bene periodo fortunato in tutti i campi

🪡Scorpione ci saranno piccoli eventi che un po’ vi disturberanno ma sapete gia’ come affrontare certe situazioni, lo farete senza il minimo problema e la giornata poi scorrera’ liscia, attenzione a non farsi trasportare da rabbie e malumori

🧵Sagittario si sblocca la situazione economica quindi siamo vicini dall’arrivo dell’abbondanza della serenita’ che per tanto tempo vi e’ mancata, e anche le persone a voi care saranno comunque ben liete di sostenervi e gioire con voi delle vostre soddisfazioni

🪡Capricorno una scelta vi da’ proprio una sofferenza doverla fare vi siete isolati, non arrivano notizie che voi aspettate e ora dovrete decidere se allontanarvi da qualcuno o qualcosa un po’ il cuore e’ ammaccato, ma tranquille chi vi vuole sul serio v’inseguira’ e’ solo un momento che non va.

🧵Acquario Ci saranno chiacchiere e pettegolezzi ma e’ sconsigliato dire la propria, meglio lasciar parlare, ascoltare e far cadere tutto, riporterebbero commenti che non avete fatto, meglio tacere e non fidarsi per qualche giorno

🪡Pesci arrivano comunicazioni per un patto, un accordo un contratto ma attenzione a non farvi trascinare dall’emozione, rimanete lucidi e attenti, non tutto quello che luccica e’ oro, verificate tutto prima di accettare qualunque cosa



🧵Vi auguro una buona giornata 🪡

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

