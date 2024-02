Vannacci indagato, Crippa: “Lega dalla parte del generale”

(Adnkronos) – La Lega dalla parte del generale Roberto Vannacci. "Ribadisco la stima nei confronti di una persona scomoda che evidentemente dà fastidio al sistema" siamo di fronte "a una inchiesta a orologeria in un momento in cui ci sono scadenze elettorali, dice dice all'AdnKronos Andrea Crippa, numero 2 della Lega, dopo la notizia di un'inchiesta della procura militare sul generale Roberto Vannacci, indagato per peculato e truffa. "Qualcuno lo colpisce per le posizioni scomode con cui si è esposto, oggi la Lega è ancora di più dalla sua parte, sia dal punto di vista umano che politico", conclude il vice di Salvini. Vannacci, in vista delle prossime elezioni europee 2024, è stato accostato all'ipotesi di una candidatura con la Lega. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)