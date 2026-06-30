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Salute, Donati (Apiafco): “Creare spazi per far sentire voce comune dei pazienti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “È sicuramente necessario che ci sia una comunità e un interesse comune nel porre determinate domande e richieste alle istituzioni, perché l’obiettivo dell’associazione deve essere comune a tutti”. Lo ha detto Ludovica Donati, Community Manager di Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici della fondazione Corazza , intervenendo oggi a Milano all’evento di J&J Innovative Medicine Italia dedicato alla Patient Association Academy e alla presentazione dell’agenda strategica 2026-2028. 

“Credo sia necessario creare sempre più spazi per far sentire la voce dei pazienti. Quindi – ha spiegato Donati – non dei tavoli sporadici di ascolto, ma tavoli di lavoro strutturati in cui, in maniera sistematica” dove “i pazienti possano essere ascoltati con delle richieste corali e non singole”. L’auspicio è “che attività concrete” come quelle della Patient Association Academy “siano un riflettore importante” affinché “dalla parte delle istituzioni e di chi accoglierà le nostre istanze, ci sia una risposta attiva”, ha concluso. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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