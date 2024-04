UGL VINCE CONTRO AMBIENTE ENERGIA TERRITORIO E VIENE RICONOSCIUTA COME ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATIVA PER LE ELEZIONI RSU

In data odierna il Tribunale di Velletri con sentenza N. 922/2024 R.G. ha riconosciuto la Federazione Sindacale UGL PARTECIPATE SERVIZI AMBIENTALI come legittimata all’indizione delle elezioni di cui la Società AET di Ciampino ne aveva intenzionalmente impedito il procedimento.

Il Giudice si è pronunciato e ha dato ragione al ricorso ed ha emesso la sentenza ritenendo che “L’UGL va considerato come un sindacato che ha una effettiva rappresentatività all’interno dell’azienda resistente, in quanto il giudice delle leggi, ha inteso favorire l’elemento dell’effettività dell’azione sindacale a discapito del mero dato formale costituito dalla sottoscrizione del CCNL di riferimento.”

Viene altresì citata la sentenza interpretativa di rigetto del 1996 con cui il giudice delle leggi ha statuito che la rappresentatività del sindacato “non deriva dal riconoscimento del datore di lavoro in forma pattizia bensì dalla capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale”.

Sempre dalla sentenza “La società AET ha, quindi, di fatto ostacolato il processo democratico previsto per il rinnovo delle RSU così danneggiando il sindacato odierno ricorrente e avvantaggiando le OO.SS. stipulanti il CCNL Utilitalia e il verbale di intesa del 17.10.2020 che, fino alla nuova elezione delle RSU, godono, anche sotto il profilo economico, dei permessi sindacali (ancorché rimodulati in ribasso nei successivi accordi del 17.12.2021 e del 10.11.2022). Ma soprattutto si è in presenza di una 7 condotta ha avvantaggiato la medesima società che può esercitare in azienda i poteri datoriali senza dover fronteggiare (l’eventuale) contrapposizione di una ulteriore O.S., in specie la UGL.”

Alla luce di quanto espresso dal Giudice ad oggi siamo orgogliosi del percorso fatto per e con i lavoratori che ci hanno dato fiducia e che rappresentiamo nelle nostre battaglie giornaliere, ci chiediamo di contro come verranno giustificate le migliaia di ore, concesse da tutte le aziende pubbliche aderenti al CCNL Utilitalia, delle quali qualcuno ha abusato in questi anni ricordando che si tratta di soldi pubblici ma questo sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte nostra! Adesso andiamo con fiducia al voto e saranno i lavoratori ad esprimersi come abbiamo sempre creduto giusto. LA SEGRETERIA NAZIONALE UGL PARTECIPATE SERVIZI AMBIENTALI