FIUMICINO – “PULIZIE DI PRIMAVERA SU SPIAGGE, PARCHI E STRADE”

Fiumicino: previste, nei prossimi giorni, le operazioni di pulizia e sfalcio delle aree verdi e delle spiagge, per tutte le località del territorio comunale, intensificate durante il periodo primaverile ed in previsione della stagione estiva. “Gli interventi come da cronoprogramma, previsti già prima di Pasqua, ma slittate a causa delle condizioni meteorologiche, sono in fase di esecuzione. – ha confermato l’Assessore al Ambiente Stefano Costa che ha fornito un elenco dettagliato delle operazioni – Nei prossimi giorni sarà terminato lo sfalcio nei parchi comunali di Villa Guglielmi, Cetorelli, Tommaso Forti e nelle aree verdi di Via Monte solarolo, Via Tago e Via Caleari. Per quanto riguarda le spiagge, a partire dal 30/3/2024, sono state posizionate le isole ecologiche ed ha preso il via la rimozione di tutto il materiale depositato a seguito delle mareggiate, per passare poi alla vagliatura di tutti i lidi del territorio comunale.” conclude l’Assessore, Stefano Costa.

Fitto anche il programma per gli interventi di diserbo stradale, iniziati il 30/03/204 da Via delle Sogliole, Via Porto Santo Stefano, Via delle Scuole, Via Cardninal Lambruschini e Via Porto di Claudio. Verranno inoltre eseguiti gli interventi anche ad Isola sacra nelle seguenti strade:

P.zza Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Berlinguer, Via Aldo Moro, Via delle Spigole, Via G. Almirante, Largo spinarello, Via Usai, Via d’Alessandro, Via Angeloni, Via Ambrosini, Via Angori, Via Barufetti, Via Val Lagarina, Via Primiani, Via Hermada, Via Opacchiasella, Via Buzzarri, Via Silvia, Via Tessitori, Via Doberdò, Via della Scafa, Via Redipuglia, Via Monte Candria, Via Curotti.

La manutenzione delle aree a verde, cigli e pulizia verrà portata a termine, entro il mese di aprile, anche nelle seguenti località : il 03/04/2024 FOCENE;

8,9 e 10 aprile Passoscuro; 11 e 12 aprile, Granaretto; 15/04/2024 Focene; 16 3 17 aprile, Aranova,; 18 e 19 aprile,Le Pleiadi e dal 22/04/2024 al 26/04/2024 Pineta di Fregene LOTTO A-B-C .

