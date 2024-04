Astrotarocchi 6 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 06 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arrivano buone notizie e sembra che la fortuna le accompagni, c’e’ anche in movimento lo sblocco di alcune comunicazioni con qualcuno che non si sente da tempo, interessante la comunicazione che dara’

Toro le scelte che farete sono fortunate , e siete molto tranquille, siete un punto di riferimento per tutti quelli che vi girano intorno perche’ considerate equilibrate, e anche molto chiare, qualcuno potrebbe chiedere una mano, non rifiutate

Gemelli nonostante le possibilita’ che il destino vi mette davanti, voi non siete molto attente, anzi attente a non farvi male si, ma non scatta quello che voi vorreste, non e’ obbligatorio fare qualcosa che non vi va in questo momento, aspettate eventualmente tempi migliori

Cancro arrivano notizie che qualche battibecco lo possono creare e se siete sportivi, magari e’ invece una convocazione da qualche parte insomma qualcosa che o da fastidio o magari e’ proprio quello che desiderate, comunque alla fine la giornata e’ tranquilla

Leone arriva un invito da qualche parte, ma e’ una cosa tranquilla forse fra amici dove si scherza si ride e ci si rilassa, arrivano anche notizie che portano chiarezza, penso o il lavoro o qualcosa inerente a qualche lavoro che dovrete far fare, comunque la giornata e’ tranquilla

Vergine il vostro cuore e’ altrove, oltre qualunque barriera, lo chiudete dentro una sofferenza che solo voi sapete, ma arrivera’ anche per voi il momento in cui tutto sara’ chiaro e ci saranno scelte da fare, la giornata e’ un po’ cosi cosi, ma passa veloce

Bilancia si ritorna alla serenita’ dopo un periodo di alti e bassi e problemi, i cambiamenti che si sono fatti non sono stati poca roba, quindi un po’ di voglia di respirare l’avete, prendete del tempo per voi

Scorpione cambiamenti positivi per voi sono in atto, e arrivano con essi anche figure che conoscente gia’, sta a voi selezionare e tenere cio’ che ritenete giusto, ed eliminare quello che e’ poco attinente a voi, la giornata e’ comunque buona

Sagittario ci sono accordi in arrivo, molto buoni per voi e produrranno nuove conoscenze, inviti, ma anche entrate economiche ottime, potrebbe essere qualcosa in societa’ con qualcuno che vi permettera’ anche altro. La giornata e’ ottima

Capricorno arriva il momento della felicita’, lo state pregustando da tanto tempo e alla fine ci stiamo arrivando, il percorso e’ stato duro ma sta per concludersi una fase importante e se ne apre una migliore, tutto quello che non serve lasciatelo alle spalle, e’ ora

Acquario la giornata e’ tranquilla e occhio potrebbe bussare la fortuna, magari qualcuno vi fa un piacere, arrivano soldi magari rimborsi, soldi per un lavoro fatto che non aspettate, insomma da qualche parte arriva, sappiatela riconoscere

Pesci arrivano nei prossimi giorni notizie buone riguardo le questioni economiche qualcosa si sblocca e si rimette in moto una macchina che e’ ferma da tempo, qualche starnuto, ma e’ pronta a ripartire, la giornata e’ tranquilla



Buona giornata



