Roma: Gasparri (FI), preoccupante stato di abbandono Capitale

Mentre il governo Meloni promuove, anche con un’intensa attività del vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Tajani, il ruolo di Roma in vista dell’Expo del 2030, preoccupa lo stato di abbandono della Capitale per colpa del sindaco Gualtieri. La gestione del Campidoglio ha raggiunto livelli infimi. Lo dichiara il coordinatore romano di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Siamo ormai all’allarme sanitario. Gualtieri e il Pd – aggiunge – stanno facendo peggio della brigata grillina che aveva creato danni giganteschi a Roma. Se Gualtieri non è interessato insieme al suo partito a gestire la Capitale si dimetta. La città sta vivendo una stagione drammatica, peggiore di quelle precedenti. Spazzatura ovunque. Abbandono in ogni parte del territorio. Siamo di fronte a un allarme che il governo non può ignorare. E con questa azione di Gualtieri e del PD rischia di subire un danno la prospettiva futura della Capitale, che invece merita di aspirare ad essere sede di grandi eventi internazionali. Siamo all’allarme rosso, sia per il colore politico dei colpevoli, sia per il grado di preoccupazione per la condizione sanitaria di Roma”.

