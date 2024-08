Ue, Crosetto “Confronto proficuo con Borrell su temi difesa”

AGRIGENTO (ITALPRESS) - La promozione del territorio siciliano per attrarre turisti. È questo l’obiettivo della collaborazione tra l’aeroporto di Palermo e il Distretto Turistico Valle dei Templi per la valorizzazione di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Il progetto, come spiega Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, società di gestione dello scalo siciliano, prevede la diffusione […]