Europa League: Eintracht e Tottenham per Roma, Porto e Ajax per Lazio

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Eintracht Francoforte, Braga,

Dinamo Kiev e Athletic Bilbao da affrontare all’Olimpico;

Tottenham, Az Alkmaar, Union Saint-Gilloise ed Elfsborg in

trasferta: queste le avversarie della Roma nella nuova Europa

League disegnata dal sorteggio effettuato a Montecarlo. La Lazio, da parte sua, se la vedrà con Porto, Real Sociedad, Ludogorets e Nizza all’Olimpico; lontano dalla Capitale invece le sfide con Ajax, Braga, Dinamo Kiev e Twente. Come già visto per la Champions, da questa stagione la seconda delle competizioni Uefa si svolgerà con una fase campionato, con classifica unica, che coinvolgerà 36 squadre, ciascuna delle quali giocherà 8 gare, 4 in casa e 4 fuori. Si comincia con la prima giornata programmata fra il 25 e il 26 settembre, ultimo turno il 30 gennaio 2025. Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincenti accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procede con la classica fase a eliminazione diretta. Eliminate tutte le altre.

