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Stop ai treni sulla linea Alta velocità Roma-Firenze, cosa cambia da fino a lunedì 13 aprile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Weekend nero per chi si sposta in treno. Dalla serata di oggi venerdì 10 aprile a lunedì 13 sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee Alta velocità e Intercity Firenze-Roma. Variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni sono previsti per alcuni convogli. 

Come si legge sul sito di Trenitalia, per i treni FR 9560 e 9587 è previsto un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 3 ore. Le ripercussioni con cancellazioni sono previste fino al pomeriggio del 13 aprile. 

Alcuni treni interCity e interCity notte subiscono variazioni d’orario, anche con anticipi, allungamento dei tempi di viaggio, cancellazioni, limitazioni di percorso o deviazioni con perdita di alcune fermate. 

Alcuni treni regionali delle relazioni Firenze – Chiusi CT – Roma, Firenze – Empoli – Pisa – La Spezia, Pisa – Grosseto -Roma, Terontola – Chiusi – Orte, Foligno – Orte, subiscono variazioni, modifiche d’orario anche con l’aumento dei tempi di viaggio, limitazioni o cancellazioni di percorso. Previsto servizio con bus. 

Alcuni treni regionali delle relazioni Roma – Bracciano/Viterbo/Vigna Clara, Roma – Terni/Rieti, Orte – Roma Fiumicino Aeroporto, Roma – Albano, Roma – Tivoli – Avezzano, Roma – Assisi/Perugia, Roma – Terni – Foligno – Ancona, Roma – Chiusi/Terontola subiscono variazioni, modifiche d’orario anche con l’aumento dei tempi di viaggio, limitazioni o cancellazioni di percorso. 

Inoltre, alcuni treni regionali delle relazioni Firenze – Siena, Roma – Civitavecchia – Montalto di Castro, Roma Frascati/Velletri, Roma – Cassino, Roma – Boiano, Roma – Formia – Napoli, Firenze – Foligno, Caserta – Salerno, Napoli – Sapri – Cosenza, Cosenza – Lamezia Terme – Reggio Calabria, possono subire variazioni, lievi modifiche di orario anche con anticipi di partenza e allungamento dei tempi di viaggio. 

Maggiori informazioni sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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