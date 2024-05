Tutti gli stadi degli Europei 2024

Gli Europei 2024, che quest’anno verranno celebrati in Germania, vedranno dieci città iconiche accogliere squadre e tifosi provenienti da tutto il continente.

Di seguito, offriamo una panoramica dettagliata degli stadi di queste città che ospiteranno le partite del campionato.

Olympiastadion

Con una capienza di circa 71.000 spettatori, lo stadio di Berlino venne inaugurato nel 1936. Da allora, ha ospitato numerosi eventi di alto profilo, tra cui la finale della Coppa del Mondo del 2006 e la finale di UEFA Champions League del 2015. Tra le partite di Euro 2024 che si disputeranno in questa arena c’è la finale, che è anche il match con maggiori opzioni di puntata sui siti scommesse online come Betfair.

Cologne Stadium

Capace di accogliere fino a 43.000 persone, lo stadio di Colonia è stato completamente ristrutturato in occasione dei Mondiali del 2006 e dal 2010 ospita anche la finale di Coppa di Germania femminile. Durante questi Europei sarà scenario di incontri interessanti come Inghilterra – Slovenia, che si disputerà il 25 giugno.

BVB Stadion

Anche noto come Westfalenstadion, lo stadio di Dortmund ha una capienza di 62.000 spettatori. L’arena, che ha ospitato la finale di Coppa UEFA del 2001, quest’anno sarà il palcoscenico su cui faranno il loro esordio gli Azzurri, che il 15 giugno si confronteranno con l’Albania.

Düsseldorf Arena

Ubicato nel cuore di Düsseldorf, questo stadio è tra i più piccoli del torneo, in grado di ospitare 47.000 spettatori. Qui si giocheranno partite come Albania – Spagna, un match sicuramente complesso per la formazione di Sylvinho, che al momento non rientra di certo tra le favorite delle quote vincente europei 2024, ma comunque interessante, considerate le capacità della compagine balcanica.

Frankfurt Arena

Nel pieno della città di Francoforte, questo stadio, che ha la stessa capienza dell’arena di Düsseldorf, è noto per aver ospitato la finale di Coppa UEFA femminile del 2002 e i quarti di finale della Coppa del Mondo 2006. Durante Euro 2024, sarà scenario di varie partite tra cui Danimarca – Inghilterra, prevista per il 20 giugno e Svizzera – Germania, 3 giorni più tardi.

Arena AufSchalke

Leggermente più grande rispetto al precedente, lo stadio di Gelsenkirchen è anche la casa dell’omonima squadra sette volte campione di Germania, ed è in grado di far accomodare 50.000 spettatori. Tra le partite degli Europei che l’arena è pronta ad accogliere c’è il tanto atteso scontro tra Spagna e Italia, che si disputerà il prossimo 20 giugno.

Volksparkstadion

Inaugurato nel lontano 1953 e ristrutturato circa 50 anni più tardi, nel 2000, lo stadio di Amburgo ha una capienza di 49.000 spettatori, sufficiente per ospitare partite come Polonia – Paesi Bassi o Croazia – Albania, previste rispettivamente per il 16 e il 19 giugno.

Leipzig Stadium

Inaugurato nel 2004, lo stadio di Lipsia è stato ricostruito all’interno del vecchio Zentralstadion, il più grande dell’ex Germania dell’Est, e attualmente ha una capienza di 40.000 spettatori, che qui potranno assistere a match appassionanti come Italia – Croazia, previsto per il 24 giugno.

Allianz

Con una capienza di 66.000 spettatori, lo stadio di Monaco di Baviera fu inaugurato nel 2005, ed è lo scenario in cui si è disputata la finale di Champions League del 2012. Quest’anno ospiterà la semifinale di Euro 2024, programmata per il 9 luglio alle ore 21:00.

Stuttgart Arena

Capace di ospitare fino a 51.000 persone, lo stadio di Stoccarda ha accolto varie partite durante i Mondiali del 2006 e quest’anno sarà teatro di match come Germania – Ungheria previsto per il 19 giugno.