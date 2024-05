ARTEFATTI – Trenta attori hanno trovato l’autore!

La finzione ci fa vedere di più: aggiunge senso, arricchisce il nostro sguardo. Ci consente di unire tratti ed elementi comuni a fatti, luoghi e persone anche assai diversi e lontani tra loro nello spazio e nel tempo. A volte ci mostra qualcosa che ancora non c’è e lo fa diventare reale.La finzione è la dimensione dell’arte che così ci stupisce e lo stupore, per quel leggero senso di stordimento che lo accompagna, allarga la nostra mente, ci fa vedere le cose da un’altra prospettiva. In questo sta anche il dono dell’arte. Perché quando arrivi a conoscere bene le strade della tua città, perdersi è il privilegio!