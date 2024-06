Lanuvio, Carenza idrica: il Sindaco Volpi “da Acea Ato 2 gestione imbarazzante”

“Per la terza settimana di fila ci troviamo a dover fronteggiare la carenza di approvvigionamento idrico nelle abitazioni dei cittadini di Lanuvio” ha dichiarato in una nota il Sindaco di Lanuvio On. Andrea Volpi. “Più volte, a vari i livelli e con diversi gli interlocutori, ho fatto presente che non saremmo stati più disponibili a sopportare tale disservizio, soprattutto considerando che queste criticità si verificano sempre nei week end, durante le festività e nei giorni più caldi dell’anno. Ho già notificato ad Acea Ato 2 la richiesta di una riunione urgente che è stata fissata per lunedì 8 luglio, ma il perdurare dell’emergenza e dei disservizi rende tutto più complesso e poco giustificabile. E’ necessario che l’Ente gestore, al quale corrispondiamo il pagamento del servizio, si adoperi rapidamente e con stanziamenti straordinari alla risoluzione delle problematiche. Se così non sarà procederemo alla richiesta di danni in tutte le sedi giuridiche e faremo leva in ogni organo istituzionale. Già lunedì – conclude Volpi – presenterò un’interrogazione parlamentare per dare maggiore attenzione al tema e sollecitare i vertici dello Stato a tutelare i Comuni”.Così, in una nota Andrea Volpi, sindaco di Lanuvio e Deputato.

Correlati