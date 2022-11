Quello di oggi era atteso come il giorno di Spagna-Germania. Un big match

GIAPPONE-COSTA RICA 0-1 (Gruppo E)

E’ proprio il mondiale delle sorprese e si è visto anche nella gara tra Giappone e Costa Rica alle ore 11. Il Giappone partiva con i favori del pronostico eppure ha avuto la peggio contro un Costa Rica che in due partite ha fatto un solo tiro in porta, quello al minuto 80 di Fuller che ha regalato i tre punti. Il Giappone aveva sviluppato una mole di gioco decisamente migliore e con maggiore intensità e sicuramente avrebbe meritato di non perdere ma il calcio è questo e i nipponici sprecano un’occasione d’oro per ipotecare il passaggio del turno.

BELGIO-MAROCCO 0-2 (Gruppo F)

L’incontro tra Belgio e Marocco alle 14 ha riservato ancora un’altra sorpresa di questo campionato stranissimo. Sabiri al 73mo porta in vantaggio il Marocco con un gol pazzesco: un calcio di punizione calciato vicino alla bandierina del calcio d’angolo e che si insacca nella porta belga ingannando Courtois che non è del tutto esente da colpe. Ma al 93 arriva ancheil colpo del KO con il raddoppio di Aboukhlal che insacca sotto la traversa un passaggio dalla destra di Zyiech.

Ha vinto comunque la squadra che ha meritato e che di più ha cercato di vincere nell’arco di tutta la gara.

CROAZIA-CANADA 4-1 (Gruppo F)

Partenza a razzo per il Canada che dopo meno di 2 minuti va a segno con Davies con un bellissimo colpo di testa che raccoglie un lunghissimo traversone dalla destra. Ma è solo l’inizio della fine per il Canada che verrà travolto dalla Croazia per 4-1 con i successivo gol di Kramaric (doppietta), Livaja e Kramer nei minuti di recupero.

SPAGNA-GERMANIA 1-1 (Gruppo E)

Ma l’incontro più atteso della giornata, sia per questioni di classifica ma soprattutto per la caratura delle due nazionali in campo, era appunto Spagna–Germania, valevole per il gruppo E.

Un pareggio che non aiuta molto la Germania ma che sicuramente le regala un punticino che potrebbe essere determinante all’ultima giornata. Al gol di Morata al 62mo risponde Fullkrug al 83mo. Ora la Germania dovrà obbligatoriamente battere il Costa Rica e sperare che il Giappone perda contro la Spagna

