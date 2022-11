“Tu puoi farlo… Portami via con te!” Adotta un amico a 4 zampe

Adotta un amico a 4 zampe, saprà essere riconoscente per tutta la vita. “Tu puoi farlo… Portami via con te!” È la campagna di sensibilizzazione del Comune di Sabaudia per l’adozione dei cani.

Dodici pelosetti, tutti in salute e in ottime condizioni possono essere adottati subito. I cani, attualmente ospiti nel canile di Itri, gestito dall’associazione ‘Arteinsieme’, sono tutti provvisti di microchip, vaccinati e sterilizzati. Verranno tutti consegnati con il proprio libretto sanitario. Chi porterà a casa un amico a 4 zampe, insomma, dovrà solo pensare ad amarlo.

“L’adozione di questi cani, tutti provenienti dal territorio di Sabaudia, sarebbe atto dovuto di grande civiltà e sensibilità, scongiurando oltretutto il pericolo per i quadrupedi di rimanere a tempo indeterminato ristretti in canile. Invito pertanto gli abitanti di Sabaudia a ricorrere all’adozione anche attraverso il partenariato tra vicini e amici, riducendo così la spesa di mantenimento al minimo”. Così il Sindaco Mosca.

“I cani sono tutti in ottime condizioni. Ho constatato il buon governo degli animali in ambienti idonei e spaziosi. Sono tutti dolcissimi e non aspettano altro che avere una casa, tanto affetto e poter correre liberi tra i prati del nostro bellissimo territorio. Adottare un cane vuol dire amarlo e non costringerlo per tutta la vita in gabbia con giornate tutte uguali. Se state pensando di acquistare un cane, provate prima a fare una passeggiata al canile che ospita i nostri pelosetti. Sono certa che vi innamorerete dei loro occhi. Chiedono amore e nient’altro”.

È quanto ha dichiarato l’Assessore alla Sanità e Pari Opportunità, Anna Maria Maracchioni dopo avere visitato la struttura, ben tenuta, del canile di Itri, insieme ad un veterinario.

