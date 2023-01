Lo scorso 30 dicembre, presso l’impianto sportivo dello Sporting Village di Aprilia, si è svolta la consueta maratona di nuoto di Capodanno. Quest’anno dal valore particolare perché aveva come finalità la raccolta dei fondi per l’associazione “Insieme oltre le onde” che si occupa di bambini che a causa di una malattia rara devono subire un trapianto del fegato. La manifestazione è stata patrocinata sia dal Comune di Aprilia che dal CONI Comitato Regionale del Lazio, ed aveva come rappresentanti istituzionali l’Assessora con delega allo sport nonché Vicesindaco della Città di Aprilia e dalla Delegata del CONI Alessia Gasbarroni.

Alla maratona hanno partecipato in massa tutti i Master dell’Aprilia Sporting Village ed anche altri atleti giunti sia da Latina che da Roma, e al termine della manifestazione è stato consegnato l’assegno simbolico, con il ricavato, al fondatore dell’Associazione e papà di Lorenzo Luca Giovanni Foletti. Il cuore grande di Luca e della sua famiglia, il giorno seguente, insieme al Coach Roberto Romagnoli, al Presedente Antonio Paruccini dell’ASD Team Master Lavinio e il Capitano dei Master Giuseppe Marino hanno consegnato giocattoli e vestiario alla Casa-famiglia Mater Amabilis di Lido dei Pini. È stata una maratona veramente toccante, commenta il Capitano Giuseppe Marino, dove il cuore ha battuto più forte del gesto atletico, della personalità, della forza e ha bagnato gli occhi di parecchi di noi. Un ringraziamento speciale a Luca per aver portato direttamente da Codogno, un segno di speranza per chi lotta tutti i giorni contro un male che avvolte sembra invincibile. Ed ancora un ringraziamento speciale a Viviana della Rosa e Milena Latrofa, responsabili del centro, per aver organizzato e messo a disposizione l’impianto.

Team Master ASV