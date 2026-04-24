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Tragedia Catanzaro, autopsia conferma: la donna si è lanciata dal balcone insieme ai figli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Una caduta simultanea, con i traumi riscontrati sui corpi in linea con la dinamica: è l’elemento che emerge dalle autopsie eseguite su Anna Democrito, 46 anni, e i suoi figli di 4 anni e 4 mesi, Giuseppe e Nicola Trombetta, precipitati insieme a lei dal terzo piano del palazzo di via Zanotti Bianco, a Catanzaro. Esclusa, quindi, la versione secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i figli prima di uccidersi. Le operazioni peritali, svolte dall’équipe di Medicina legale dell’Università di Catanzaro e guidate dalla professoressa Isabella Aquila, sono cominciate ieri pomeriggio alle 17 e sono durate diverse ore. 

Alle 11.30 sarà allestita la camera ardente nella Casa Funeraria Elysium. Domani, invece, alle 17 saranno celebrati i funerali nella Basilica dell’Immacolata, a Catanzaro, quando in città sarà lutto cittadino. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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