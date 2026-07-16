Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Marito Roccella, ricerche no stop nel lago di Vico: prosegue ‘staffetta’ soccorritori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Vanno avanti ininterrotte nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno. Circa quindici le unità dei vigili del fuoco al lavoro oggi: accanto ai nuclei di sommozzatori provenienti daTaranto, Reggio Calabria e Cagliari, nelle operazioni sono impegnati anche i soccorritori acquatici con le moto d’acqua e gli esperti topografi, oltre a un’unità di Comando locale per il coordinamento dell’intervento. Da giorni gli specialisti di vigili del fuoco, polizia, carabinieri e guardia di finanza in una staffetta senza soluzione di continuità perlustrano il bacino alla ricerca di ogni elemento utile.  

Le condizioni del lago, con fondali limacciosi e una visibilità estremamente ridotta, rendono necessario anche l’impiego di strumenti tecnologici di ultima generazione, come sonar e robot. Cavallari, 84 anni, sabato 27 giugno era in gita sul lago insieme alla moglie quando si è tuffato dalla barca. Da quel momento, però, non è più riemerso. Le ricerche no stop, però, non hanno ancora dato alcun esito. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

De Laurentiis: “Presidenza Figc? Nessuno meglio di Malagò. Abete non è adatto”

20 Aprile 2026

Un nuovo orizzonte nella cura dell’emofilia A e B

20 Marzo 2026

Aprilia, acqua non potabile: da oggi una terza botte

19 Agosto 2017

Vittorio Emanuele di Savoia, funerali in Duomo a Torino: il feretro accompagnato dal figlio

10 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno