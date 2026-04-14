Toyota Hilux 2026, debutta il mild hybrid

(Adnkronos) – Dopo quasi sessant’anni di storia, Toyota Hilux entra in una nuova fase della propria evoluzione. La nona generazione del pick-up giapponese apre ufficialmente la prevendita, segnando un passaggio strategico importante: per la prima volta, la gamma sarà proposta esclusivamente con motorizzazione mild hybrid 48V.



Un cambiamento che non intacca l’identità del modello, ma che ne ridefinisce l’approccio in un mercato sempre più orientato all’efficienza. Con oltre 27 milioni di unità vendute a livello globale, Toyota Hilux resta un punto di riferimento per chi cerca robustezza e affidabilità, caratteristiche costruite anche attraverso utilizzi estremi in ogni angolo del pianeta.

La nuova generazione non si limita però all’elettrificazione: il progetto è stato rivisto in profondità, con un design più moderno, interni più curati e un salto netto sul fronte della tecnologia.

Il cuore della nuova Toyota Hilux è il sistema mild hybrid 48V, abbinato al noto 2.8 turbodiesel da 204 CV con cambio automatico a sei rapporti. L’integrazione del motogeneratore ISG e della batteria a 48 Volt introduce benefici concreti soprattutto nelle fasi di utilizzo reale.

L’assistenza elettrica garantisce un incremento di coppia nelle partenze, migliorando la fluidità e rendendo più progressiva l’erogazione. Il sistema consente inoltre uno start&stop più rapido e meno invasivo, oltre a una riduzione dei consumi e delle emissioni fino al 5%.

Non cambia invece la vocazione off-road: la capacità di guado resta fissata a 700 mm, mentre sistemi come Multi-Terrain Select e Monitor evolvono ulteriormente la gestione della guida su fondi difficili.

Sul piano stilistico, il linguaggio “

Tough and Agile

” introduce superfici più tese e proporzioni aggiornate. Il frontale è completamente ridisegnato, con gruppi ottici Full LED più sottili e una firma luminosa più moderna. Nuovi anche cofano, parafanghi e portellone, mentre la gamma colori si arricchisce con tonalità più distintive.

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