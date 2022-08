Tor San Lorenzo, successo per la festa dell’Asd Sport Dream and Power al parco Rielasinger

Grande successo per la la festa dell’Asd Sport Dream and Power presso il parco Rielasinger.

L’evento si è svolto sabato 23 luglio nel quartiere popolare di Tor San Lorenzo, a seguito della fine dell’anno sportivo, in concomitanza con il cambio delle cinture dei ragazzi.

Un progetto che si è realizzato, grazie alla convenzione stipulata con le Fiamme Oro judo Roma, che permette ai bambini di poter accedere ad uno sport meraviglioso come il judo.

“Il supporto delle Fiamme oro – commentano dalla società – ci ha permesso l’attuazione di corsi di sport per i bambini in grave difficoltà economica e sociale, e l’inizio di un corso per ragazzi con diverse abilità, totalmente gratuito”.

Un importante intervento sul territorio di Ardea che rafforza la presenza della legalità e dello sport.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Fabrizio Cremonini – aggiungono Asd Sport Dream and Power – che ha patrocinato l’evento e che è intervenuto per supportare questo progetto, oltre a Raffaella Neocliti, anche lei al fianco del sindaco, ha presenziato per testimoniare che è da loro da cui dobbiamo partire a costruire, progetti di aggregazione, di educazione sociale, e soprattutto garantendo accessibile lo sport”.

“I nostri obiettivi sono determinati dalle condizioni attuali di molti giovani e bambini che, per varie ragioni, rimangono esclusi da ciò che per loro dovrebbe essere un diritto, avere un’opportunità di riscatto sociale – concludono dalla società – Lo sport è il motore che unisce e aiuta a superare le barriere, nel nostro caso il judo… per fortuna abbiamo degli angeli in divisa che ci sostengono. Grazie all’ospitalità del consorzio Melograno e del signor Cinelli Giuseppe”.

