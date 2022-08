Nuova Florida, sabato 27 agosto al via la 16esima edizione della Maratonina

Sabato 27 agosto, dopo tre anni di assenza causa pandemia, torna la Maratonina della Nuova Florida. Una gara amatoriale molto sentita nel quartiere, arrivata alla sua 16esima edizione grazie al lavoro del team Atlantis. Il raduno è previsto per il 27 agosto, alle ore 16 a Largo Milano, per poi dare il via con alla gara alle ore 18. Un percorso cittadino lungo Km 9+800 con quota d’iscrizione di €. 10,00 dove per i primi 80 iscritti è previsto un pacco gara.

Interessante per i residenti, villeggianti ed accompagnatori degli atleti, sarà l’12° Trofeo dell’Amicizia, un’allegra passeggiata di km 4+900 aperta a tutti, da percorrere in famiglia, genitori, figli, amici e quant’altro per le vie cittadine, che per un pomeriggio verranno invase da canottiere di tutti i colori, simbolo di pace e speranza per un periodo migliore di quello che stiamo attraversando.

In questo caso la quota di iscrizione è di 5 euro con premi in prodotti alimentari/generi di consumo per i primi classificati.

Le strade interessate saranno: Largo Milano, Largo Messina, Via Lucca, Via Latina, Largo Imperia, Via Gorizia, Via Livorno, Largo Rovigo, Viale Nuova Florida, Via Legnano e Via Modena.

“Dalla prima edizione ne sono stati fatti di passi avanti – commenta il presidente Domenico Scrufari, presentando la 16esima edizione – possiamo affermare senza timore di smentita di avere sul territorio una gara seria ed importante che nulla da invidiare ha nei confronti di gare nazionali, di anno in anno infatti viene inserita nei calendari delle gare delle società podistiche di tutta Italia. Ciò significa che il team di Atlantis ha lavorato e lavora alacremente per l’ottima riuscita della manifestazione. Infatti andiamo fieri della rilevazione automatica dei tempi a mezzo microchip, quattro punti di ristoro lungo il percorso, oltre 70 premiazioni, riprese televisive e inserimento nei palinsesti di testate locali e nazionali nonché il coinvolgimento di associazioni di protezione civile del territorio, delle forze dell’ordine e la partecipazione degli sponsor, amici e sostenitori della maratonina”.

“Una edizione dopo l’altra, stiamo raggiungendo un ottimo risultato di partecipanti – ha aggiunto dall’associazione Roberto Esposito – che speriamo di raddoppiare anche quest’anno, con le tante società podistiche e atleti pontini che quotidianamente vediamo allenarsi sulle nostre strade”.

INFO E ISCRIZIONI:

E’ possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: asso.atlantis@alice.it e/o contattare i referenti dell’associazione Atlantis (Domenico e Roberto) ai seguenti numeri di cellulare 331.36.90.317 – 331.36.86.440

16ESIMA EDIZIONE DELLA MARATONINA

Ritrovo alle ore 16 presso Largo Milano: partenza alle ore 18

Rimborso in denaro per le prime 3 società con il maggior numero di atleti

classificati (minimo 20 iscritti all’arrivo).

Primo premio: € 250,00

Secondo premio € 150,00

Terzo premi € 100,00

Verranno premiati i primi 3 assoluti maschili, prime 3 assolute femminili, primi 5 cat.

maschili, prime 5 cat. femminili. Premiazioni in generi alimentari e di consumo.

Iscrizione € 10 (pacco gara per i primi 80 iscritti)

Come iscriversi

La preiscrizione per le società, PER LA PARTECIPAZIONE AL RIMBORSO,

dovrà essere comunicata entro le ore 20 del 24 agosto 2022.

L’iscrizione individuale potrà essere eseguita il giorno stesso della gara.

Potranno iscriversi solo gli atleti con tesseramento valido per l’anno in corso.

Rilevazione tempi e classifiche a cura . Gara iscritta FIDAL LAZIO .

Sono previsti punti ristoro lungo il percorso ed all’arrivo.

Ricavato devoluto in beneficenza

Il ricavato della manifestazione, escluse le spese organizzative, verrà devoluto in

beneficienza E’ organizzato inoltre il 12° Trofeo dell’Amicizia, percorso su strada di km 4+900, con premiazione ai primi 8 assoluti uomini e donne. Iscrizione Euro 5.

Regolamento della manifestazione

La maratonina si sviluppa su un circuito che gli atleti dovranno percorrere due volte. Il trofeo si sviluppa su un circuito che gli atleti dovranno percorrere una volta. La partenza avverrà con qualsiasi condizione atmosferica. E’ prevista la copertura assicurativa della manifestazione per responsabilità civile. Pacco gara agli iscritti della maratonina fino ad esaurimento (garantiti per i primi 100) Le categorie per le premiazioni sono decise dal direttivo di Atlantis. Il tempo massimo della gara è di 2 ore. La mancata riconsegna del chip al termine della manifestazione comporterà l’addebito

alla società di appartenenza di € 25. Con l’iscrizione partecipanti e società, dichiarano di conoscere ed accettare il

regolamento, integrato da quello FIDAL.

12° TROFEO DELL’AMICIZIA

Premiazione: primi 8 assoluti maschili, prime 8 assolute femminili.

Iscrizione € 5 (CINQUE). Premiazioni in prodotti alimentari/generi di consumo.

Come iscriversi

L’iscrizione potrà essere eseguita anche il giorno della gara.

Rilevazione tempi e classifiche a cura ATLANTIS.

Sono previsti punti ristoro lungo il percorso ed all’arrivo.

Ricavato devoluto in beneficenza

Il ricavato della manifestazione escluse le spese organizzative, verrà devoluto in

beneficienza

Regolamento della manifestazione

La gara si sviluppa su un circuito che gli atleti dovranno percorrere una volta. La partenza avverrà con qualsiasi condizione atmosferica. E’ prevista la copertura assicurativa della manifestazione per responsabilità civile. Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che

la volontaria iscrizione e partecipazione al trofeo costituisce atto di autocertificazione,

ossia che è in possesso di idoneità di buona salute ai sensi del D.M. del 28 febbraio 1983

Tutela Sanitaria esonerando pertanto gli organizzatori da ogni responsabilità per

qualsiasi evento che possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. Pacco gara non previsto. Le categorie per le premiazioni sono decise dal direttivo di Atlantis. Il tempo massimo della gara è di 2 ore. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare il regolamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...