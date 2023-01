THE DOLLY’S LEGEND: A SANGUE FREDDO!

Fisio fit

Esce oggi il quarto singolo estratto dall’ultimo album della band bolognese.

COLD BLOOD, questo il titolo del nuovo singolo e video, il quarto per l’esattezza, estratto da THE SCAR NEEDS TIME, ultima fatica artistica firmata THE DOLLY’S LEGEND.

Atmosfere profonde e retrò fanno da sfondo ad un brano dalle sonorità avvolgenti, ed ad una voce, quella del frontman Francesco “Frank” Nobile, calda e struggente.

Nel contempo, prosegue e si arricchisce di nuove tappe il THE SCAR NEEDS TOUR dei TDL, un’occasione in più per assaporare la magia di questo disco anche dal vivo.

COLD BLOOD (official video)

http://www.youtube.com/watch?v=2VpAUsI93Fw

THE DOLLY’S LEGEND

http://www.facebook.com/thedollyslegend

Ufficio stampa:

DIG UP AGENCY

http://www.facebook.com/digupagency