Alberto Matano, chi è Riccardo, il marito del conduttore de La Vita in Diretta

Curiosità sulla vita privata del giornalista e conduttore del talk di Rai Uno, La Vita in Diretta, Alberto Matano: chi è suo marito.

Alberto Matano, noto giornalista italiano, ha mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori per molto tempo.

La sua storia personale, caratterizzata da un lungo percorso di accettazione e amore, ha trovato il suo apice nel matrimonio con il suo compagno di sempre, l’avvocato Riccardo Mannino. Questa relazione non solo ha segnato un capitolo importante nella vita di Matano ma è diventata anche una fonte di ispirazione per molti.

Alberto Matano, chi il marito del conduttore

La storia d’amore tra Alberto Matano e Riccardo Mannino ha preso il via in circostanze quasi cinematografiche. Il loro primo incontro, avvenuto casualmente in un ristorante grazie a una conoscenza comune, ha segnato l’inizio di qualcosa di speciale. Nonostante fossero entrambi impegnati in altre relazioni, il destino ha voluto che i loro cammini si incrociassero. Dopo vari incontri e mesi di conoscenza, hanno deciso di trasformare la loro amicizia in amore, consolidando il loro legame con le nozze quindici anni dopo quel fatidico incontro.

Riccardo Mannino, oltre ad essere il marito di Alberto Matano, è un avvocato cassazionista di successo nel campo della giurisprudenza italiana, laureatosi nel 1990 presso l’Università la Sapienza di Roma. Entrambi, dunque, sono laureati in Giurisprudenza, anche se hanno scelto di ambiti diversi di specializzazione. L’avvocato Riccardo Mannino lavora presso uno Studio Associato specializzato in Consulenza legale e tributaria, con sede a Roma, in zona Prati.

Ad officiare la cerimonia di nozze è stata una grande amica della coppia, la conduttrice di Domenica In, Mara Venier. L’evento si è tenuto presso il prestigioso Antonello Colonna Resort e Spa a Labico, località a pochi km dalla Capitale. Alla cerimonia hanno partecipato parenti ed amici della coppia e, tra loro, tanti volti vip. La data e il luogo del matrimonio non sono state annunciate sino al giorno stesso: il conduttore de La Vita in Diretta ha voluto tenere la sua vita privata lontano dai riflettori.