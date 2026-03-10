Bancali usati e nuovi
Terza medaglia per Chiara Mazzel: argento nella combinata alle Paralimpiadi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Marzo 2026
CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Chiara Mazzel vince la medaglia d’argento nella combinata alpina, la terza personale alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Seconda nel Super-G Vision impaired, l’azzurra ha mantenuto il vantaggio nello slalom, non la sua specialità, grazie anche alla guida di Nicola Cotti Cottini. Medaglia d’oro per Veronika Aigner, bronzo per l’austriaca Elina Stary. Quinto posto per Martina Vozza che ha chiuso a +8″76. “Questa medaglia è stata inaspettata, non ci credevo tanto, ma alla fine sono riuscita a conquistare anche questa. Le medaglie danno una spinta in più per affrontare le prossime gare” le parole dell’azzurra ai microfoni di Rai Sport dopo la gara. “E’ riuscita a concentrarsi per 45 secondi nonostante il mal di testa, è stata brava in slalom, è una specialità dove pecca un pochino di più, ma è stata davvero regolare”, sottolinea la guida Nicola Cotti Cottini.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

