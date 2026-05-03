Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roma, scontro auto-moto sul Gra: due feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un incidente si è verificato oggi domenica 3 maggio sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza del km 54,900 in carreggiata interna. Lo comunica l’Anas spiegando che nell’incidente sono rimasti coinvolti un’auto e una moto, con il ferimento di due persone: per le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità è stata disposta la chiusura di una corsia, con rallentamenti nel tratto interessato. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

‘Circeo’, su Rai1 la docu-serie sul massacro del ‘75 raccontato dalla parte della vittima

10 Novembre 2023

Calenda, forum all’Adnkronos: “Riforme? Male. Sciopero? È diritto ma sembra politico. Pd? Ostaggio del M5S”

13 Novembre 2023

Poste, raggiunto il traguardo di 10 mln di carte Postepay Evolution

22 Novembre 2023

Lazio-Roma, è già derby: Mourinho contro Sarri, botta e risposta

8 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno