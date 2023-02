Terracina, trovato in possesso di involucri contenenti cocaina e hashish: arrestato 24enne

Nella tarda serata del 23 febbraio 2023 i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R della

Compagnia Carabinieri di Terracina, unitamente a quelli delle Stazioni Carabinieri di San Felice

Circeo e Terracina, hanno tratto in arresto un 24enne nativo e residente nella Provincia di Napoli ma

dimorante in Terracina, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in

possesso di 5 involucri contenenti gr. 3,41 di Cocaina. La successiva perquisizione effettuata presso

il domicilio del giovane ha permesso altresì di rinvenire altra sostanza stupefacente, nello specifico

gr. 34 circa di Cocaina e gr. 52 circa di Hashish, nonché un bilancino di precisione, sostanza da taglio

e materiale per il confezionamento, oltre ad una mazza chiodata, di fattura artigianale e ben 19 schede

telefoniche.

Il giovane è stato condotto, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della

Repubblica di Latina, con cui i militari operanti hanno agito in stretta collaborazione, presso il proprio

domicilio in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata 25 febbraio 2023.

