Prenestino, un arrestato della polizia di Stato: 7500 euro di sanzioni amministrative nei confronti di due esercizi pubblici

Così come disposto da Ordinanza del Questore, nella serata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, in collaborazione con personale del Commissariato Porta Maggiore, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale Roma Capitale e personale della A.S.L., hanno effettuato servizi mirati al contrasto dei reati predatori nel quartiere del Quarticciolo, della prostituzione in via Palmiro Togliatti, al controllo di attività commerciali nel quartiere di Centocelle, al presidio di piazza delle Gardenie in previsione della serata di “movida” nonché effettuato posti di controllo nelle zone di La Rustica e Tor Sapienza.

Durante i numerosi posti di controllo sono state identificate 113 persone e fermati 69 veicoli. 4 le sanzioni a peripatetiche, 41 contravvenzioni al Codice della Strada, 2 carte di circolazione ritirate ed un sequestro amministrativo con fermo di autoveicolo.

Durante il servizio si è proceduto inoltre all’arresto di un soggetto che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, durante uno dei previsti controlli, è stato trovato in possesso di 26 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

10 gli esercizi commerciali di cui 2 sanzionati per una somma pari a 7.500 euro.

Nel primo, un bar di piazza delle Gardenie, unitamente alla Polizia Locale Roma Capitale, sono state rilevate violazioni per complessivi 2.500 euro per somministrazione a minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni, mancata esposizione della SCIA, mancata esposizione dell’orario di esercizio, mancata esposizione del cartello antischiamazzi, mancanza della tabella prezzi e assenza dei requisiti strutturali di qualità. Sul posto è stato richiesto l’invio di personale della A.S.L., che ha rilevato la presenza di blatte e nella giornata odierna provvederà alla sospensione dell’attività commerciale fino ad ulteriore sopralluogo che rilevi l’adeguamento alle previste condizioni igienico-sanitarie.

Presso un bar di via di Platani a Centocelle invece, unitamente alla Polizia Locale Roma Capitale sono state rilevate 8 violazioni per complessivi 5.000 euro per mancata esposizione della SCIA, mancata esposizione del cartello di divieto di fumo, utilizzo di sacchi neri nei cestini, mancanza della tabella prezzi, rilevata mancata raccolta differenziata, mancata autorizzazione alla diffusione di musica, mancata autorizzazione per l’utilizzo di casse acustiche, mancanza di precursori per il rilevamento del tasso alcolemico.