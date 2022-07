Terracina: la sindaca rassegna le dimissioni dopo l’arresto

Si è dimessa la sindaca di Terracina, Roberta Tintari, dopo le accuse che la vedono coinvolta, insieme ad altri, nell’inchiesta sulle concessioni demaniali, per la quale si trova agli arresti domiciliari. Come riporta l’agenzia di stampa Nova a prendere le redini dell’amministrazione comunale, adesso, sarà il vicesindaco ma non è escluso che nelle prossime settimane l’ente possa essere commissariato. L’inchiesta ipotizza uno scambio di voti sulla concessione degli arenili. La procura di Latina, contesta ai 59 indagati – tra cui ci sono cinque arrestati e l’europarlamentare Nicola Procaccini – abusi edilizi e corruzione. Ai domiciliari, oltre a Tintari, anche Corrado Costantino, dirigente comunale del settore marittimo; Gianni Percoco, assessore all’Urbanistica del comune di Terracina; Alberto Leone, responsabile unico di procedimenti di appalto; l’imprenditore Giampiero La Rocca, assessore al Demanio marittimo e l’ex vicesindaco, Pierpaolo Marcuzzi, già ai domiciliari a febbraio scorso nell’ambito della stessa inchiesta e adesso arrestato nuovamente. Sette le persone a cui stata notificata la misura di divieto di dimora. In tutto sono 59 gli indagati.

Roberta Tintari è stata eletta nel 2020 con il sostegno di Fratelli d’Italia, Cambiamo di Toti e due liste civiche. La vittoria era arrivata, al secondo turno, con il 53,9 per cento contro il candidato di Lega e Forza Italia. Negli ultimi dodici mesi di inchiesta a Terracina sono stati sequestrati: un campeggio in località Canneto, all’estremità sud del territorio comunale, al confine con Fondi; un ristorante sul porto e diverse strutture pubbliche. Sono contestati a titolari e gestori abusi per ampliamenti o modifiche realizzate su area demaniale ma anche la realizzazione del ponte pedonale di legno, che attraversa il canale Pio XVI, è oggetto di indagine. Legambiente Lazio, che attraverso il circolo locale segue la vicenda fin dall’inizio, ha annunciato che si costituirà parte civile al momento dell’apertura del processo.

