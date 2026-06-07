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Formula 1, oggi Gp Montecarlo: orario, griglia di partenza e dove vederlo (anche in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Montecarlo. Oggi, domenica 7 giugno, il Circus fa tappa nel Principato di Monaco per il sesto appuntamento della stagione. Si riparte dal successo in Canada di Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti con 131 punti (+ 43 sul primo inseguitore Russell): il pilota italiano partirà per la quarta volta dalla pole position. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Montecarlo in tv e streaming. 

Ecco la griglia di partenza del Gp di Montecarlo, con i tempi fatti segnare dai piloti in qualifica:  

1 Antonelli – 1:12.051
 

2 Verstappen – 1:12.094 

3 Hamilton – 1:12.279
 

4 Leclerc – 1:12.351
 

5 Hadjar – 1:12.434 

6 Russell – 1:12.445 

7 Piastri – 1:12.624 

8 Norris – 1:12.765 

9 Gasly – 1:13.226 

10 Lawson – 1:13.412 

11 Albon – 1:13.787 

12 Sainz – 1:13.815 

13 Hülkenberg – 1:13.902 

14 Colapinto – 1:13.995 

15 Lindblad – 1:14.248 

16 Bortoleto – s.t. 

17 Ocon – 1:14.722 

18 Pérez – 1:14.747 

19 Bearman – 1:14.814 

20 Bottas – 1:15.283 

21 Alonso – 1:15.349 

22 Stroll – 1:16.061 

 

Il Gran Premio di Montecarlo inizierà alle 15 e verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara di oggi sarà visibile anche in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 18:30).  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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