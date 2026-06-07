Spari a festa in Ohio, almeno 12 feriti: aggressori in fuga

(Adnkronos) – Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, nello Stato dell’Ohio. Almeno dodici persone sono rimaste ferite, due delle quali versano in condizioni critiche, dopo che diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell’Old West End Festival, evento che ogni anno richiama centinaia di partecipanti.

Secondo una prima ricostruzione delle autorità, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all’uomo per rintracciarli.

Il vice capo della polizia di Toledo, Joseph Heffernan, ha spiegato che gli spari sono stati segnalati poco dopo le 17.30 locali. “Riteniamo che almeno due persone si stessero probabilmente sparando a vicenda”, ha dichiarato durante una conferenza stampa.

Tra i feriti figurano persone di diverse età. La maggior parte ha poco più di vent’anni, ma tra le vittime ci sono anche un ragazzo di 14 anni e una persona di 61 anni, ha riferito il tenente di polizia Dan Gerken. Due dei feriti sono stati ricoverati in condizioni critiche.

Al momento della sparatoria, l’Old West End Festival era particolarmente affollato. L’evento rappresenta una delle tradizioni più popolari della città di Toledo e propone ogni anno concerti dal vivo, stand gastronomici, mercatini, una birreria all’aperto e attività dedicate alle famiglie e ai bambini.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili dell’episodio che ha riportato al centro dell’attenzione il tema della violenza armata negli Stati Uniti.

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