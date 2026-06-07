Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Grecia-Italia, oggi amichevole per la Nazionale: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia. Oggi, domenica 7 giugno, la Nazionale azzurra sfida la Grecia – in diretta tv e streaming – in amichevole allo Stadio Pankritio di Iraklio, dopo il successo di misura nell’altra amichevole contro il Lussemburgo, con gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, ct della Nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita.  

Ecco le probabili formazioni di Grecia-Italia, in campo stasera alle 21:  

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Ioannidis. CT. Jovanovic. 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. CT. Baldini. 

La partita tra Grecia e Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sgominato clan dell’alcol a Napoli, sequestrati beni per 2 milioni di euro

19 Marzo 2026

Usa, sparatoria in casa con 7 bambini nel Minnesota: 4 morti

19 Febbraio 2024

Rogo Pomezia, EcoItaliaSolidale: La latitanza di Sindaco e Regione preoccupano i cittadini

11 Ottobre 2017

Dimore storiche da patrimonio a risorsa economica, a Roma assemblea Asdi

15 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno