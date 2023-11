A ‘Domenica In’ oggi talk su Giulia Cecchettin: gli ospiti di Mara Venier

(Adnkronos) – Nona puntata della stagione 2023-24 di Domenica In, in onda dalle 14 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. In apertura della puntata un talk dedicato alla stretta attualità, con la giovane Giulia Cecchettin ennesima vittima di femminicidio: in studio, con Mara Venier, Alberto Matano, Rita Dalla Chiesa, Roberta Bruzzone, Simonetta Matone e Matilde d’Errico. Tanti, poi, come ogni domenica, gli ospiti e le sorprese in studio, a cominciare da Teo Mammucari, protagonista delle 18^ edizione di ‘Ballando con le stelle’, che si racconterà nel corso di una lunga intervista tra carriera e vita privata. L’attore Alessandro Gassmann, interverrà insieme ai due attori Nicolas Maupas e Damiano Gavino, per presentare la nuova serie tv ‘Un Professore 2’, da giovedì 23 novembresu Rai 1. Lillo e Claudio Santamaria, invece, saranno i protagonisti di una divertente incursione in studio per lanciare il film di Natale ‘Elf Me’, in uscita il 24 novembre sulle piattaforme streaming. Rosanna Lambertucci, infine, si racconterà a Mara Venier ripercorrendo i momenti più significativi della sua lunga carriera artistica oltre che alla sua vita privata, fino al recente matrimonio con l’imprenditore Mario Di Cosmo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

