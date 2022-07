Anzio, colpo di sonno e si ribalta con l’auto: illesa una ragazza

L’auto con a bordo la ragazza stava transitando, precisamente, su Via di Valle Schioia, quando ha perso completamente cognizione veglia a causa di un annebbiamento improvviso. Quasi certamente era di rientro da una serata, l’orario inoltrato, la lunga giornata alle spalle hanno poi fatto il resto. Un colpo di sonno improvviso che le ha fatto perdere il controllo del veicolo.

Dopo essersi addormentata alla guida, ha involontariamente impattato contro un’auto in sosta che si trovava al fianco della carreggiata e si è letteralmente ribaltata. Come si evince dalla foto, l’impatto deve essere stato abbastanza violento per ridurre la vettura in quelle condizioni e cappottarla.

Dopo la segnalazione, le forze locali, insieme agli operatori del 118, sono immediatamente intervenuti sul posto per prestare soccorso: la giovane, per fortuna è rimasta illesa, solamente un grande spavento per il pericolo scampato. Il colpo di sonno può essere letale ma, purtroppo, non è l’unico nemico contro cui bisogna fare i conti quando si esce per una serata con gli amici.