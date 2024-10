“Tales from the Rabbit Hole” è l’album d’esordio degli Sharasad

Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “TALES FROM THE RABBIT HOLE” (Overdub Recordings), il primo disco degli SHARASAD.

“Tales from the Rabbit Hole” è una raccolta di storie, nove sogni diversi che accompagnano il sonno fino alla luce del mattino. Il titolo stesso del progetto discografico cattura l’essenza del racconto: un’immersione in un mondo onirico e surreale. Ogni sogno ruota attorno ad un elemento cardine, da cui scaturiscono personaggi e vicende. La tempesta, il magma, il tuono, il fumo, il ciclone, il vuoto, il veleno, il sangue diventano antropomorfi, e ciascuno rappresenta a turno una debolezza dell’essere umano, che deve soccombere alla potenza di qualcosa di superiore e fuori controllo. La tana del coniglio rappresenta la caduta libera in questa dimensione alternativa, fatta di immagini e suoni, parole e rumori, tanto immaginari quanto tangibili.

Spiega la band modenese a proposito dell’album: «Il nostro primo album, a differenza dei singoli pubblicati in precedenza, è una raccolta di sogni che rappresentano debolezze, dubbi e paure dell’essere umano. I testi sono ispirati dalle melodie, fatte di suoni pesanti e chitarre graffianti, che rappresentano e completano la rabbia, l’angoscia, la frustrazione e la follia dei racconti descritti dalle parole. La tana del coniglio rappresenta un luogo oscuro dove sono nascosti questi racconti, tra sogni e deliri di ogni tipo che, come il nostro nome suggerisce, siamo tenuti a raccontare.

Sebbene questo non sia un concept album, mantiene comunque un unico filo conduttore, aprendosi con un’oscura ninna nanna che guiderà l’ascoltatore in un viaggio attraverso mondi sempre diversi.

“Tales from the Rabbit Hole” vuole essere un’espressione più matura di quello che gli Sharasad possono essere in grado di narrare e delle emozioni che vogliono trasmettere attraverso il suono».

“TALES FROM THE RABBIT HOLE” TRACKLIST:

1 – The Restless’ Lullaby

2 – Von Vayld, the Mind Drinker

3 – Obsidian Chase

4 – Horror Vacui

5 – Tales from the Rabbit Hole

6 – To Split Moons (Sewn Together)

7 – Decatoria

8 – Indra

9 – Odysseus

Biografia

Nati a Modena nel 2019, gli Sharasad sono un gruppo rock. Il progetto ha inizio in una piccola sala prove nella quale, da un’idea di Lorenzo Balestrazzi, Lorenzo Corcione (chitarre), Gabriele Campioli (voce), Edoardo Cavalletti (basso) e Filippo Ferrari (batteria), nasce la curiosità e la volontà di scrivere ed arrangiare brani inediti in grado di unire le diverse influenze rock, stoner, indie e british dei membri.

Sharasad è un viaggio notturno in un locale fumoso, mentre scorrono diapositive di nottate spese per le strade alla ricerca di reietti con una storia da raccontare: figure di donne, simili a vedove nere, che tessono spesse ragnatele tutto intorno; pesanti auto americane che si scrollano via la sabbia del deserto, sfrecciando verso le ultime ore del giorno. Sharasad è una danza frenetica, convulsa, incontrollabile.

Nel 2022 vengono pubblicati i primi 5 singoli della band.

Dopo i singoli “Obsidian Chase” e “Odysseus”, “Tales from the Rabbit Hole” è l’album d’esordio degli Sharasad, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito via Ingrooves (Virgin Music) /Universal, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in formato fisico da venerdì 18 ottobre 2024.

