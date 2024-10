“Un giorno te” il nuovo singolo di Federica D’Andrea

Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “UN GIORNO TE” (LaPOP), il nuovo singolo di FEDERICA D’ANDREA.

Il brano “Un giorno te” è la fotografia di due mondi vicini e lontani: un passato che fa fatica ad andarsene, un presente incerto e un futuro che tarda ad arrivare. Le strade si incrociano, ma a volte solo per un attimo. E allora, i pensieri ci assalgono e i dubbi ruotano attorno a quella convinzione che forse l’unica strada percorribile è quella del distacco, di lasciare e lasciarsi andare. Magari per ritrovarsi un giorno, più certi e sicuri di quello che siamo.

Spiega l’artista a proposito del singolo: “A volte allontanarsi è l’unica strada percorribile; ci sembra la fine di tutto, ci sentiamo persi. Ma solo così possiamo prepararci per qualcosa di migliore o semplicemente per ritornare!”

Presalva ora il brano https://lapop.lnk.to/ungiornote

Biografia

Classe ’90, Federica si appassiona alla musica fin da piccola. Esordisce nel 1998 al 41° Zecchino d’Oro con la canzone “Batti 5 (4/4 di silenzio)” e così comincia il suo percorso musicale riscuotendo diversi successi in festival nazionali, internazionali, in varie trasmissioni Rai e reti private. Dalla passione per il jazz europeo, si avvicina allo swing italiano per poi specializzarsi sul repertorio degli anni 30-50. Si diploma in canto pop al conservatorio di musica L. Refice. Voce raffinata e performer carismatica, ha prestato la sua voce a cartoni animati per Nick Junior e colonne sonore, ed è cantante nella band swing “Conosci mia cugina?”

