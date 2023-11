Sviluppo sostenibile, la Dichiarazione di impegno dell’Abi

(Adnkronos) – L’Associazione Bancaria Italiana pubblica la nuova Dichiarazione di Impegno per promuovere un modello economico che tenga conto degli equilibri sociali, ambientali e climatici. La quinta edizione della Dichiarazione, che copre il periodo 2021-2022 e i primi mesi del 2023, si focalizza sull'implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 dell'ONU in relazione a macro-temi. L'Abi cerca di guidare le banche italiane nell'integrazione dei fattori ESG nelle loro strategie d'impresa. Questo coinvolge il dialogo con le istituzioni per promuovere un contesto regolamentare favorevole allo sviluppo sostenibile. L'Associazione promuove la finanza sostenibile, incoraggiando banche, famiglie e imprese a effettuare scelte di investimento che considerino gli impatti ambientali, sociali e di governance. L’Abi supporta famiglie e imprese imprese incoraggiando pratiche aziendali sostenibili e promuovendo un approccio socialmente responsabile. Promuove, inoltre, l'educazione finanziaria e il risparmio responsabile, fornendo informazioni utili per una transizione equilibrata in ambito ambientale e climatico. L’impegno per la sostenibilità ha risvolti importanti anche in: Nella Dichiarazione di Impegno, vengono evidenziati gli SDGs a cui ciascuna iniziativa contribuisce, insieme ai risultati ottenuti. L'ABI, aderendo al Global Compact delle Nazioni Unite dal 2005, ha anche contribuito alla creazione di una rete nazionale per la promozione dei Dieci Principi del Global Compact in Italia, svolgendo un ruolo chiave come socio fondatore della Fondazione Global Compact Network Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

