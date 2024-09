“Dandy-guerrieri” è il nuovo singolo di Colangeli

Dal 20 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “DANDY-GUERRIERI”, il nuovo singolo di COLANGELI, estratto dall’album “Background ‘90” in uscita il 7 ottobre.

“Dandy-guerrieri” è un brano che racconta la storia di un’amicizia e di una tragedia che viene a delinearsi progressivamente durante la narrazione. Riferimenti alla prima decade degli anni 2000, come i jeans Richmond e la reunion dei Pink Floyd, in occasione del Live 8, accompagnano quello che è il pezzo più struggente dell’album nonché il quinto ed ultimo singolo dello stesso.

“Background ‘90” è un album che, attraverso 8 brani caratterizzati da tematiche diverse e un sound spiccatamente retrò, esplora il “background” della generazione nata e cresciuta negli anni ’90. Con arrangiamenti che evocano l’epoca, il disco presenta richiami più o meno evidenti a quel decennio. Inoltre, il background trattato, pur derivando direttamente dalla generazione precedente, si estende, con le dovute differenze, anche a quella del nuovo millennio.

TRACKLIST:

1- Federica effetto meth

2- Vulnerabile

3- L’epoca dei motorini modificati

4- Background ’90

5- Pandino verdeacqua

6- Dandy-guerrieri

7- Veronica

8- Vent’anni

Biografia

Francesco Colangeli, noto semplicemente come Colangeli, è un cantautore e medico nato a Rieti. Formatosi musicalmente al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove studia pianoforte classico e canto, inizia a scrivere le prime canzoni durante gli anni della scuola. Negli anni dell’università si esibisce in spettacoli dal vivo partecipando a diversi Festival (tra cui il Premio Lucio Battisti, il Premio Pierangelo Bertoli, l’Umbria Voice Festival e il premio Civiltà dei Marsi) e facendo parte alle selezioni di Amici. Nel 2022 pubblica il suo primo lavoro di inediti, l’EP “Studenti bohémien”, anticipato dal singolo “Fino a Roma nord” per conto dell’etichetta discografica milanese Parecords. Farà seguito a questo un tour estivo in veste acustica con diverse date in tutta Italia. Nel novembre 2023 pubblica il suo nuovo singolo “Federica effetto meth” per conto dell’etichetta discografica Matilde Dischi a cui farà seguito il suo secondo album di inediti la cui uscita è in programma per il 20 settembre 2024.

