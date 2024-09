◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

19 Settembre 2024 di Cristina Olmi



Ariete attenzione prossimi giorni ad illusioni e inganni, se vi rendete conto che qualcosa con qualcuno non va, non insistete, si rischia di finire con il risvegliarsi bruscamente, la giornata procede tranquilla

Toro state progettando qualcosa che riguarda o soldi o piccoli cambiamenti in base a notizie che riceverete e questo vi portera’ nel tempo ad ottimi risultati, i progetti sono buoni

Gemelli fine di una qualche preoccupazione e ritorno alla tranquillita’ e serenita’, arrivano dal lavoro, per chi lavora ottime notizie e per chi non lavora sicuramente qualche buon contratto, occorre solo un po’ di pazienza, la giornata e’ tranquilla

Cancro un uomo risolve una situazione che vi sta particolarmente a cuore, anche se siete stati abbastanza in sofferenza, non sono stati sacrifici invani, anzi tutt’altro, portano i loro risultati

Leone siete un po’ confusi ma a piccoli passi uscite da questa fitta nebbia all’improvviso arrivata e che non v’aspettavate, se ne esce fuori e’ solo qualche giorno che non va, ma passa e riprenderete tranquillamente le vostre abitudine, la giornata di oggi e’ un po’ con la testa per aria ma passa

Vergine la pesantezza non e’ piu’ nelle vostra corde, avete proprio bisogno di evadere ed e’ ora che vi organizzate in tal senso, se praticate qualche sport fatelo, se amate fare qualcosa in particolare fatelo e starete subito bene

Bilancia la giornata e’ tranquilla, e ogni tanto anche questo ci vuole, arrivano notizie da amici che non si sentono da tempo, e’ possibile un incontro e una bella rimpatriata, l’evento se si fara’ andra’ molto bene, vale la pena andare e divertirsi

Scorpione attenzione a persone poco serie che cercano di carpire informazioni per proprio tornaconto, sicuramente ve ne renderete conto ed eliminerete il problema, e ritornate alla situazione solita di tran tran quotidiano, arrivano notizie importanti

Sagittario arriva una fase di grande chiarezza e la pazienza inizia a riscuotere il suo credito, prima di questo lentamente state affrontando nuove strade che un po’ di confusione la mettono, ma la fortuna arriva a darvi una chiave, e capirete che e’ quella giusta per i cambiamenti, la giornata e’ buona

Capricorno qualcosa vi fara’ cambiare direzione ma pensate bene prima di spostarvi dall’attuale porto che e’ sereno, andreste incontro si a grandi soddisfazioni, ma anche grandi sacrifici, quindi se siete disposti a sopportare la fatica, cambiate pure senza problemi, diversamente non mancheranno altre occasioni

Acquario con astuzia farete dei chiari discorsi che saranno ben compresi dalle persone a cui saranno indirizzati, le cose cambieranno decisamente in meglio e sopra tutto voi vi rasserenerete molto

Pesci arrivano notizie che riguardano soldi in positivo, oppure accordi che faranno in qualche modo accrescere il patrimonio, o il lavoro, cosa che in questo momento state particolarmente coltivando, ci saranno i riconoscimenti adeguati

