Astrotarocchi: 12 febbraio 2023

Fisio fit

-Ariete vi sentite un po’ bloccate come a meta’ tunnel non si va avanti ne’ indietro ma arrivera’ a breve la soluzione per cambiare completamente direzione e finalmente scegliere solo per voi stesse, attenzione a quello che scegliete, potreste trovarvi dentro un circolo vizioso, e si ripeterebbero le stesse situazioni. Scegliete con cura che cosa fare e come

-Toro c’e’ una diminuzione di notizie che a voi, fanno stare bene il cuore e si possono avere informazioni che fanno pensare alla separazione/divorzio di qualcuno, forse il rallentamento di notizie e’ dato da questo motivo, o da una ” una chiusura ” di qualcosa e comunque le notizie riprenderanno vigore entro qualche giorno e avrete tutte le spiegazioni necessarie

-Gemelli si ha voglia di chiudere con tristezza e freddezza e si ha voglia di divertirsi e di socializzare, ci sono prossime conoscenze in arrivo, fra cui piu’ di qualcuno abbastanza divertente, ma anche molto chiaro e diretto, ha voglia di divertirsi, non metteteci nulla per ora

-Cancro Se l’umore non e’ proprio al top, da soli dovrete cercare di tirarvene fuori, a volte bastano pochi buoni amici e tutto si rimette apposto, allontanate da voi i pensieri pesanti o che non vi fanno stare tranquilli, e’ solo un giorno che non va

-Leone e’ giornata tranquilla dove se avete delle cose da fare le farete ma per un giorno opportuno sarebbe poltrire e godersi il calduccio della casa e il calore della famiglia avete bisogno di riposare

-Vergine se un po’ di tempo vi scappa e magari potete, una passeggiata per fare shopping non guasterebbe, a volte basta una piccolissima gratificazione per rimettere in sesto una giornata

-Bilancia siete molto concentrati nei vostri pensieri, e tenete le antenne dritte, cercate di comprendere alcune cose, che nonostante la pesantezza e l’apparente ” immobilismo ” si risolveranno comunque, tanto vale rimanere un po’ leggeri

-Scorpione qualcosa che vi preme molto vi crea ansia, volete vedere le cose sistemate e in realta’ ancora non lo sono, state tranquille anche per voi, piu’ avanti si sistemano tante cose che per ora sembrano in aria, vi sta per arrivare una chiave che apre ogni porta. E torna il sole

-Sagittario troppe cose riunite insieme il giorno di festa lo rendono pesante come un giorno lavorativo, alleggerite durante la settimana e non sara’ cosi pesante arrivare alla domenica stanchi e stressati, alleggerite i carichi dove potete

-Capricorno ci sono notizie che arrivano e che rasserenano un po’ l’animo turbolento dei giorni scorsi, si passa una giornata serena senza nessuna complicazione, ogni tanto un giorno sereno fa bene all’animo, per chi medita, una bella meditazione aiuta molto a stare meglio, e’ consigliata

-Acquario c’e’ qualcuno che va, ma anche qualcuno che torna e che voi amate molto, una persona che e’ da un po’ che non vedete e che apprezzera’ molto quello che avete fatto, gli siete mancate molto

-Pesci all’improvviso capite l’aria di tempesta, non cedete alla tentazione di rispondere per le rime, e’ meglio se potete, evitare

Vi auguro una buona giornata ❤

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale